Real Madrid-Atletico Madrid: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Real Madrid-Atletico Madrid, match d’andata delle semifinali di Champions League in programma martedì 2 maggio alle 20:45.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Indisponibili: Pepe, Coentrao, Bale. Diffidati e squalificati: nessuno.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Godin, Filipe Luis; Saul, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann, Gameiro. All.: Simeone.

Indisponibili: Fernandez, Juanfran, Gimenez. Diffidati e squalificati: nessuno.

Arbitro: Atkinson (Inghilterra).

Le statistiche

Questo è il quarto anno consecutivo in cui il derby di Madrid si disputa nella fase a eliminazione diretta di Champions League: l’Atletico non ha mai vinto (2 pareggi, 2 sconfitte). Si tratta di una riedizione delle finali del 2014 e del 2016. Nel 2014, i Merengues la spuntarono ai supplementari per 4-1, mentre l’anno scorso trionfarono nell’atto decisivo di Milano con una vittoria ai rigori.

Il Real e l’Atletico si sono già incontrate una volta in semifinale di Coppa dei Campioni, nel 1958/59. A spuntarla furono i Blancos, che poi vinsero il torneo. Per i Colchoneros, si tratta della terza semifinale negli ultimi quattro anni. Con il nuovo formato, non erano mai giunti così lontano. Il Real Madrid è arrivato in semifinale per la settima volta consecutiva, record nella storia del torneo.

L’Atletico Madrid ha perso soltanto una delle 10 partite disputate in questa Champions League: per il resto, 7 vittorie e 2 pareggi. Dal 2010/11, il Real Madrid ha vinto 35 delle 41 partite interne disputate in Europa (per il resto, 4 pareggi e 2 sconfitte). Le sue due uniche sconfitte sono giunte contro il Barcellona nell’aprile 2011 (0-2) e contro lo Schalke nel marzo 2015 (3-4).

Il Real Madrid ha segnato almeno un gol nelle ultime 35 partite disputate al Santiago Bernabeu in Champions, record storico. L’ultima squadra a mantenere la difesa inviolata a Madrid è stato il Barcellona nel già citato 0-2 del 2011. Il Merengues, con la Juventus, sono l’unica squadra imbattuta in questa edizione (7 vittorie e 3 pareggi). Nella fase a eliminazione diretta, hanno perso soltanto una delle ultime 12 partite (8 vittorie e 3 pareggi): l’anno scorso nei quarti contro il Wolfsburg.

Gli uomini di Zidane hanno segnato almeno due gol in ognuna delle 10 partite di questa edizione. Però, hanno anche incassato almeno una rete in tutti questi incontri. L’Atletico Madrid è la semifinalista che ha segnato meno reti in questa edizione (13 in 10 partite).

Il Real Madrid ha vinto le quattro partite della fase a eliminazione diretta, nonostante sia sempre andato sotto nel punteggio. Gli ultimi 11 gol dei Merengues in Champions sono sempre stati segnati dopo il 47’.

I Colchoneros hanno mantenuto la porta imbattuta in 27 delle 47 partite disputate in Champions League sotto la guida di Diego Simeone (il 59%), 5 in più di ogni altra squadra nello stesso periodo (il Real Madrid è a 22). Nell’ultima partita, Cristiano Ronaldo è divenuto il primo giocatore ad aver segnato almeno 100 gol in Champions League. Ha una media realizzativa di 0,75 reti a partita nella fase a eliminazione diretta (49 in 65 match), ancor meglio di quanto sia accaduto nei gironi (0,71). Antoine Griezmann ha segnato o assistito il 50% delle reti dell’Atletito Madrid in Champions League dall’anno scorso (12 gol e 3 assist).