Real Madrid, Gareth Bale mette nel mirino il Napoli: "Non vedo l'ora di tornare"

Un pericolo in più per il Napoli si profila al Barnebeu, nella super sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. I blancos potrebbero recuperare all'ultimo momento anche Gareth Bale, fermo dallo scorso 22 novembre per un infortunio ai tendini della caviglia destra. L'attaccante gallese domenica è tornato ad allenarsi con i compagni e scalpita per giocare.

"Primo giorno di allenamento con i miei compagni, ora non vedo l'ora di tornare in campo", ha scritto Bale sul suo profilo Twitter con tanto di foto dell'allenamento. Secondo quanto riferisce As, il gallese punta a essere convocato per il match contro gli azzurri anche se la decisione finale spetterà al tecnico Zidane in base agli ultimi allenamenti. Zizou, vista la fragilità muscolare, non vorrebbe correre rischi e farà giocare Bale solo se non accuserà problemi nelle ultime due sedute prima della gara.