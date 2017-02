Real Madrid-Napoli: probabili formazioni, statistiche e programmazione tv

Le probabili formazioni e statistiche di Real Madrid-Napoli, match in programma per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento al Santiago Bernabeu mercoledì 15 febbraio alle 20:45.

Dove vedere la partita

Diretta tv Mediaset Premium

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Isco; Vazquez, Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Infortunati: Bale, Carvajal, Modric. Diffidati e squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Infortunati, diffidati e squalificati: nessuno.

Lorenzo Insigne Dries Mertens Marek Hamsik Bologna Napoli 2017LaPresse

Le statistiche

Il Napoli si è qualificato grazie al primo posto nel Gruppo B, mentre il Real è arrivato secondo dietro il Borussia Dortmund nel Gruppo F. L'incontro riporta a Madrid due ex merengues: Raúl Albiol e José Callejón, vincitori del campionato nel 2012.

L’unico precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla Coppa dei Campioni 1987/88. Gli spagnoli eliminarono i partenopei con un 3-1 complessivo. Il Real vinse 2-0 all'andata con gol di Míchel (rigore) e Miguel Tendillo, mentre la gara al San Paolo si concluse 1-1. Emilio Butragueño, oggi dirigente del club, firmò il pareggio dopo un gol di Giovanni Francini. Il Napoli era allenato da Ottavio Bianchi ed era capitanato da Diego Maradona.

Imbattuto nella fase a gironi, il Real Madrid cerca di arrivare ai quarti per il settimo anno consecutivo e può ancora diventare la prima squadra a difendere il titolo nell'era Champions League. Prima del 2-2 contro il Borussia Dortmund alla sesta giornata, le Merengues erano reduci da otto vittorie casalinghe consecutive in Europa. In totale, hanno vinto 28 delle ultime 33 partite casalinghe di UEFA Champions League, perdendo solo in occasione del 4-3 contro lo Schalke 04 negli ottavi del 2014/15.

Prima di eliminare la Roma (2-0 in casa, 2-0 in trasferta) negli ottavi della scorsa edizione, il Real era uscito otto volte consecutive contro squadre italiane. Il Real ha vinto 22 partite casalinghe su 31 contro squadre italiane, con tre pareggi e sei sconfitte.