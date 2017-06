Risentimento muscolare per Sturaro: salterà la finale di Cardiff

Allegri perde un probabile cambio a gara in corso per la finale di Cardiff: Stefano Sturaro con ogni probabilità non sarebbe stato titolare contro il Real Madrid, ma avrebbe potuto rappresentare un'alternativa durante il match per conferire energia al centrocampo bianconero. L'ex Genoa si è infortunato nell'ultimo allenamento prima della partenza per il Galles; partirà lo stesso con il volo charter insieme alla squadra ma con ogni probabilità non sarà della partita a causa di quel maledetto risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Video - Allegri: "Il Real Madrid è favorito, ma niente psicosi" 02:19