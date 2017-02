Ritorna l'Europa che conta: è la grande notte di Aguero vs Falcao

Manchester City-Monaco (ore 20:45)

Tutte le speranze dell’Inghilterra di andare avanti in Champions League sono riposte nel Manchester City di Guardiola. L’Arsenal, infatti, ha già un piede e mezzo fuori dopo aver perso 5-1 contro il Bayern; mentre il Leicester è più concentrato a non retrocedere in Premier e potrebbe dire addio alla Champions già dopo la sfida con il Sevilla. Tra le due squadre non ci sono precedenti nelle competizioni europee, ma il Monaco ha da sempre un buon feeling contro le squadre inglesi visto che nel 2004 ha eliminato il Chelsea in semifinale e nel 2015 ha rispedito a casa l’Arsenal già agli ottavi. Entrambe inoltre sono in un ottimo momento di forma visto che arrivano da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 gare giocate. Guardiola ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver evitato tutti i top club europei al sorteggio, ma non sarà comunque facile contro questo Monaco. I Citizens proveranno a confermare il loro fattore campo, ottenendo la vittoria e andando così in Francia con un piccolo vantaggio. Guardiola però avrà bisogno di maggior precisione da parte dei suoi attaccanti che non sono riusciti a segnare nell’ultimo match di FA Cup contro l’Huddersfield. Le chiavi dell’attacco, dopo lo sfortunato infortunio di Gabriel Jesus, sono consegnate al solito Aguero che ha già siglato 3 goal in 5 match di Champions.



Il Monaco quest’anno sembra quasi inarrestabile visto che i monegaschi hanno conquistato il primo posto in Champions e sono in vetta alla Ligue 1, dove hanno sfruttato al meglio i 76 goal segnati in 26 partite! Avete capito bene 76 goal già siglati dalla squadra di Jardim nel massimo campionato francese: proprio la grande precisione in attacco è il punto di forza del club monegasco che sta disputando una stagione al di là delle più rosee aspettative. Se l’uomo chiave del City potrebbe essere Aguero, per il Monaco sarà sicuramente Radamel Falcao. Il bomber colombiano, con un passato negativo in Premier League con le maglie del Il Monaco quest’anno sembra quasi inarrestabile visto che i monegaschi hanno conquistato il primo posto in Champions e sono in vetta alla Ligue 1, dove hanno sfruttato al meglio i 76 goal segnati in 26 partite! Avete capito bene 76 goal già siglati dalla squadra di Jardim nel massimo campionato francese: proprio la grande precisione in attacco è il punto di forza del club monegasco che sta disputando una stagione al di là delle più rosee aspettative. Se l’uomo chiave del City potrebbe essere Aguero, per. Il bomber colombiano, con un passato negativo in Premier League con le maglie del Manchester United e del Chelsea, vorrà sicuramente riscattarsi davanti al pubblico inglese. Questo è forse uno degli ottavi di finale più equilibrati e difficile da pronosticare. Il Monaco sta vivendo una stagione spettacolare e potrebbe continuare il suo cammino in Champions, ma il Manchester City punterà tutto su questa competizione visto che la Premier League sembra ormai nelle mani del Chelsea di Antonio Conte . Guardiola conosce bene le notti di Champions e anche il suo rivale Jardim prepara sempre al meglio ogni singola gara. Questa sera sarà una partita molto equilibrata, con almeno un goal per parte anche se vedo leggermente favorito il City per il fattore campo.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid (ore 20:45)

Il Bayer Leverkusen sarà sicuramente a caccia della vendetta dopo essere stato eliminato ai rigori dall’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions nel 2015. Entrambe le gare quella volta finirono con la vittoria per 1-0 della squadra di casa, prima del trionfo della banda di Simeone 3-2 ai rigori. Nelle ultime 5 giornate i tedeschi hanno racimolato 3 vittorie e 2 sconfitte. Gli spagnoli arrivano da tre vittorie consecutive in campionato, ma sono stati eliminati dalla Copa del Rey per mano del Barcellona (1-2 al Calderon, 1-1 al Camp Nou). Per entrambe le squadre a questo punto della stagione la Champions League rappresenta un obiettivo primario. Il Leverkusen, infatti, si ritrova all’ottavo posto in Bundesliga e potrebbe così spendere tutte le sue energie in questa competizione. Il tecnico Schmidt però deve rinunciare al centrocampista turco Calhanoglu, squalificato per il resto della stagione e forse sarà assente anche il centrale Tah. I tedeschi possono comunque sorridere guardando al ritrovato Bellarabi e all’ottimo momento di forma del Chicharito Hernandez.



Allo stesso modo l’Atletico Madrid è ormai fuori dalla corsa per la conquista della Liga visto che si ritrova al quarto posto distante 7 punti dai cugini del Real che però hanno due partite da recuperare. Simeone per questa sfida dovrà vedersela con una piccola emergenza in difesa a causa delle assenze di visto che si ritrova al quarto posto distante 7 punti dai cugini del Real che però hanno due partite da recuperare. Simeone per questa sfida dovrà vedersela con una piccola emergenza in difesa a causa delle assenze di Godin , Juanfran e del portiere Oblak. Al loro posto dovrebbero partire titolari il secondo portiere Moya e le ex conoscenze italiane Savic e Vrsaljko. Il Cholo può comunque stare abbastanza tranquillo guardando al suo fenomenale attacco con il solito Griezmann e con un Gameiro in formato super dopo la tripletta in meno di 5 minuti contro lo Sporting Gijòn . In questa doppia sfida vedo favorito l’Atletico Madrid che negli ultimi anni è diventato una vera e propria macchina da guerra in Europa. Il Leverkusen in questa stagione non mi ha mai convinto del tutto e potrebbe andare ko, in particolare nella trasferta al Calderon. In questa gara d’andata, nonostante l’Atletico rimanga il favorito, i tedeschi potrebbero però approfittare delle assenze degli spagnoli per segnare almeno un goal e magari provare a strappare anche un pareggio.