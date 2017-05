Ronaldo lo spavaldo, occhio a non fare la fine di Cruijff e del Barcellona contro il Milan

Il conto alla rovescia è ormai partito e fra qualche giorno ci sarà la tanta attesa finale tra Juventus e Real Madrid che decreterà la squadra Campione d’Europa. Spagnoli favoriti, sono i campioni uscenti, e hanno una grande voglia di essere i primi a vincere due Champions League consecutive. La Juventus non è sicuramente da sottovalutare, ma da Madrid arrivano le dichiarazioni di CR7 che prepara la partita a modo suo, lui che di finali di Champions ne ha giocate ben 4…

" Troppa umiltà non fa bene. Dobbiamo dimostrare il nostro carattere e sul campo, far vedere che siamo i migliori. La Juventus è una squadra eccellente, ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo in stagione. Ho la sensazione che faremo una grande partita e di vincere così la Champions. [Cristiano Ronaldo a qualche giorno da Juventus-Barcellona] "

Ronaldo alla ricerca del sorpasso su Messi

Il portoghese sogna in grande, vuole la seconda Champions League consecutiva e vuole conquistare la classifica marcatori della competizione (Ronaldo è a -1 da Messi dopo la tripletta realizzata all’Atlético Madrid in semifinale).

La classifica marcatori

Giocatore Squadra Gol Leo Messi Barcellona 11 Cristiano Ronaldo Real Madrid 10 Edinson Cavani PSG 8 Robert Lewandowski Bayern Monaco 8 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 7

Parole, queste, che aiuteranno il Real Madrid? A volte, l’essere spavaldi non aiuta e la storia ci ha mostrato più volte qualche scivolone dei super favoriti. Ronaldo, ovviamente, non voleva essere presuntuoso ed invitava i suoi compagni a vivere la vigilia in modo più tranquillo. Non sempre, però, questo atteggiamento paga; anzi, a volte è controproducente abbassando la tensione positiva alla viglia di una sfida che sintetizza tutta una stagione.

1994: il precedente di Cruyff alla vigilia di Milan-Barcellona

Occhio, in realtà, a peccare di presunzione. Nella storia della competizione, chi lo ha fatto, ha rimediato qualche scoppola come il Barcellona di Cruyff nel 1994. Quello era il Dream Team, il simposio del calcio, contro il Milan fase 2, quello senza olandesi, che ad Atene si presentò senza Baresi e Costacurta squalificati (dopo la semifinale contro il Monaco) e senza un Papin che ormai non vedeva più il campo. Secondo Cruyff, il Barcellona era il calcio e il Milan non poteva neanche avvicinarsi alla potenza della squadra catalana che poteva contare su attaccanti come Romario e Stoichkov.

" Noi compriamo Romario e loro Desailly. Chi? ecco la differenza. Noi siamo il calcio e lo dimostreremo a tutto il Mondo nella notte di Atene. Il Milan non è niente di speciale, è impossibile per noi perdere. [Johan Cruyff alla vigilia di Milan-Barcellona] "

Il risultato? Il Milan vinse 4-0, stradominando il match. Doppietta di Massaro, Savicevic e, neanche a dirlo, Desailly che in quella partita realizzò il 4-0 e vinse la sua seconda Champions League consecutiva (l’anno prima l’aveva vinta con il Marsiglia), primo giocatore a farlo nella storia della competizione.

Milan-Barcellona 1994 - Champions LeagueImago

Umiliati i catalani, tanto che un certo Guardiola a fine partita dirà “Il Milan poteva vincere tranquillamente 7-0, e nessuno avrebbe detto niente…”. Certo, le parole di Ronaldo sono molto lontane dalla spavalderia di Cruyff che si fece anche la foto con la Coppa dalle grandi orecchie alla viglia, ma un po’ di umiltà aiuta, almeno ad evitare certe figuracce.

Tabellino

Milan (4-4-2): S.Rossi; Tassotti, F.Galli, Maldini (83' Nava), Panucci; Boban, Albertini, Desailly, Donadoni; Savicević, Massaro. All. Fabio Capello

Barcellona (4-3-3): Zubizarreta; Ferrer, R.Koeman, MÁ Nadal, Sergi Barjuán (71' Quique Estebaranz); Bakero, Guardiola, Amor; Stoichkov, Romario, Begiristain (51' Eusebio). All. Johan Cruijff

Marcatori: 22' e 45+2 Massaro (M), 47' Savicević (M), 58' Desailly (M)

Arbitro: Philip Don (Inghilterra)

Ammoniti: 24' Stoichkov, 35' Tassotti, 45' Massaro, 48' Bakero, 53' Albertini, 54' MÁ Nadal, 55' Sergi Barjuán, 58' Ferrer, 88' Panucci

Espulsi: nessuno