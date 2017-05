Ronaldo: "Stasera Real fenomenale ma non siamo a Cardiff", Simeone: "Ci serve un miracolo"

Al 'Bernabeu' va in scena l'ennesimo show di Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese piega praticamente da solo la resistenza dell'Atletico Madrid segnando una tripletta nel 3-0 con cui il Real si aggiudica il derby nella semifinale d'andata di Champions League che permette ai 'blancos' di ipotecare l'accesso alla finale di Cardiff. La squadra di Simeone, in balia degli avversari fin dal fischio d'inizio, non ha mai dato davvero l'impressione di poter ribaltare le sorti di una partita che i padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo. Tra una settimana al 'Vicente Calderon' ai colchoneros servirà ora un miracolo per ribaltare i giochi qualificazione. O forse qualcosa di più e Simeone ne è perfettamente consapevole...

Zinedine Zidane (Allenatore Real Madrid)

" Sono soddisfatto della prestazione però non siamo ancora nella finale, dobbiamo fare una bella partita nel ritorno per avere la certezza di essere a Cardiff. Abbiamo lasciato la porta inviolata e questa era una cosa niente affatto scontata alla vigilia. Cristiano Ronaldo è unico, lui nei momenti importanti c’è sempre. E' fenomenale: quando hai bisogno di lui segna 3 gol, non ci sono parole: il suo segreto è la fame, non essere mai soddisfatto di sé stesso. Il merito del suo rendimento è tutto suo, non ho meriti: lui è incredibile, vuole sempre migliorare…. "

Diego Simeone (Allenatore Atletico Madrid)

" Fra sette giorni dobbiamo provare a fare qualcosa di impossibile: sarà complicatissimo ma il calcio ti concede sempre una possibilità e noi dovremo provare a renderlo possibile. Ci serve un miracolo al Calderon e faremo di tutto per ribaltare la partita. Dopo una gara così puoi solo fare i complimenti agli avversari e fare il possibile per realizzare un miracolo. Hanno vinto meritatamente, anche se nel primo tempo avremmo potuto trovare il pareggio con l'uno contro uno Gameiro-Navas. Il primo tempo non mi è dispiaciuto, loro purtroppo sono molto bravi quando attaccano in campo aperto. Nella ripresa non siamo stati bravi ad attaccare la profondità, ho visto una squadra lunga e loro negli spazi sono straordinari. Ma il calcio è uno sport meraviglioso, possono succedere cose insperate. "

Cristiano Ronaldo (Attaccante Real Madrid)

" Oggi bisogna fare gli applausi a tutta la squadra, che è stata enorme. Io ho solo il merito di aver segnato i gol. Abbiamo giocato bene dal primo al 90’ minuto, i gol sono un processo naturale. Abbiamo meritato questo divario, in Liga abbiamo fatto bene ma siamo stati fermati da Oblak questa volta invece non ha potuto nulla. La tripletta? Sono molto contento sono arrivato a 400 gol col Real Madrid. Se siamo in finale? Abbiamo un buon vantaggio ma i conti non sono ancora chiusi. L’Atletico è molto forte e servirà essere concentrati… I meriti di Zidane? E' un grande allenatore e sta gestendo molto bene tutta la squadra non solo il sottoscritto. "