Sarà il tedesco Brych ad arbitrare la finale: ha già diretto Porto-Juventus

Ora è ufficiale. L’arbitro della finale di Champions League del prossimo 3 giugno a Cardiff sarà Felix Brych. Il 41enne tedesco sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre il quarto uomo sarà il serbo Milorad Mazic e gli addizionali Bastian Dankert e Marco Fritz. Dalla Germania proviene anche il guardalinee di riserva, Rafael Foltyn.

L’ultimo precedente in Portogallo

L’avvocato di Monaco di Baviera, internazionale dal 2007, ha diretto la Juventus già in tre circostanze negli ultimi tre anni. La prima volta fu Atletico Madrid-Juventus 1-0 nella fase a gironi del 2014-15, mentre la seconda l’1-0 inflitto al Manchester City nel gruppo del 2015-16. Per finire, il successo di Oporto nell’andata degli ottavi di finale di questa edizione, quando i lusitani protestarono parecchio per una direzione a loro dire favorevole ai bianconeri (non soltanto per l’espulsione di Alex Telles).

Felix Brych espelle Alex TellesEurosport

A Skomina la finale di Europa League, Rocchi quarto uomo

La UEFA informa anche che il direttore di gara di Ajax-Manchester United (Stoccolma, mercoledì 24 maggio) sarà lo sloveno Damir Skomina, coadiuvato da Jure Praprotnik e Robert Vukan. Il quarto uomo sarà Gianluca Rocchi.