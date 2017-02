Sarri spavaldo: "Col Real con la faccia tosta. Non so se giocare con 3 o 4 punte..."

" Fare una partita timorosa qui sarebbe controproducente. Dobbiamo avere la faccia più tosta possibile, la follia di venire qui a giocare il nostro calcio pur sapendo che stiamo giocando contro i campioni d'Europa, del Mondo, contro il Pallone d'oro "

Così Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Real Madrid. "Per noi è importante arrivare a vedere a che punto siamo nei confronti delle squadre top a livello mondiale", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Non ci snatureremo, giocheremo molto offensivi

"Non ci snatureremo. Giocheremo il nostro calcio. L'unico dubbio è se giocare con 3 o 4 punte. Giocherà la formazione più offensiva possibile ma che mi garantisca la possibilità di difendere in maniera buona". Così Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Real Madrid. Per Sarri sarà la prima volta al Santiago Bernabeu. "E' uno stadio clamorosamente importante, pieno di gloria e passato. Io ho fatto un percorso lungo, sono passato da 1500 persone a 80mila. E' un percorso talmente lungo e razionale che ti smorza a livello emozionale", ha aggiunto. "Abbiamo cercato di curare tutto il possibile, sapendo che contro il talento non ci sono tanti antidoti. Si può cercare di limitare, ma un colpo di talento può risolvere le partite", ha detto ancora Sarri a proposito del Real Madrid. In Champions League, il Napoli ha ottenuto i migliori risultati quest'anno in trasferta. "Sì, abbiamo fatto anche trasferte dure, come quella col Besiktas in uno stadio non semplice. Noi possiamo fare bene in casa e fuori, con le ripartenze o macinando gli avversari. Il nostro cammino in casa si basa su due tre gare che non fanno testo - ha spiegato - con errori grossolani ma dominando come occasioni e quella con la Dinamo dove l'altra partita ha influito sulla determinazione. E' un errore, non una giustificazione, ma è accaduto. Sento tanti discorsi sullo stadio, ma più che altro ci ha giocato sempre la squadra più forte, è dovuto alla loro forza negli ultimi 50 anni".

Da Maradona a Sorrentino, tutti per il Napoli

"Abbiamo anche un premio Oscar? Era meglio avere un Pallone d'Oro, ma va bene lo stesso". Così un ironico Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Napoli, con riferimento alla presenza del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino domani sera in tribuna al Barnebeu. "Maradona non l'abbiamo ancora visto, spero di vederlo prima della partita e spero possa dire due parole alla squadra.Per noi sarebbe benzina, spero trovi tempo da dedicare alla squadra", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Callejon e Albiol in coro: "Senza paura!"

"Per noi sarà una partita speciale, abbiamo giocato e vinto tanto in questo stadio. Ci aspettano 180 minuti di alto livello. Daremo il massimo". Così Jose Maria Callejon, attaccante del Napoli, in conferenza con Raul Albiol alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. "Sarà una sfida speciale anche per tutti i tifosi del Napoli. Vogliamo fare il nostro gioco, mettere in difficoltà il Real. Sarà difficile perchè loro sono campioni d'Europa, ma noi arriviamo con la consapevolezza di poter fare bene", ha aggiunto l'esterno d'attacco azzurro. Anche per Albiol quella di domani "sarà uan partita dura, contro grandi giocatori, dovremo dare il massimo non soltanto domani e fare si che alla partita di ritorno il discorso sia ancora aperto. Dovremo imporre il nostre gioco con grande concentrazione e senza paura, è questa la mentalità che porteremo domani. Abbiamo la possibilità di dimostrare il nostro valore, la nostra qualità". "Domani abbiamo l'occasione per dimostrare di essere una squadra di alto valore internazionale", ha dichiarato ancora Callejon.