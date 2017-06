Scoppia il panico a Piazza San Carlo: 1.527 feriti, tre in codice rosso

Non solo delusione per l’ennesima finale di Champions League persa ma anche tanta paura in Piazza San Carlo, dove migliaia di tifosi juventini si erano radunati per assistere nei maxischermi a Juventus-Real Madrid. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato il panico collettivo: testimoni parlano di due forti boati ravvicinati, causati o da un petardo fatto scoppiare in mezzo alla folla o dal cedimento di una scala di accesso a un parcheggio sotterraneo. La paura si è scatenata a macchia d'olio, provocando una reazione a catena che ha visto le persone fuggire impaurite: tanti tifosi sono rimasti per terra, feriti o contusi nella calca.

Il bilancio delle persone ferite sale di ora in ora. Secondo le forze dell'ordine le persone bisognose di assistenza sanitaria, che inizialmente sembravano essere almeno 200, sarebbero invece 1.527, come affermato dalla Prefettura di Torino attorno alle 12.00 di domenica 4 giugno. Tre i codici rossi, tra cui anche un bimbo di sette anni e mezzo: il piccolo è stato intubato a causa di trauma cranico e toracico. Una ragazza di 25 anni, invece, è ricoverata all'ospedale Molinette per un trauma toracico. Da segnalare, inoltre, che nei momenti di panico ci sono state persone che hanno smarrito amici o parenti con i quali stavano assistendo alla finale di Champions League. Un soccorritore li ha successivamente aiutati nelle operazioni di ricerca, scandendo i loro nomi con un megafono nella piazza ormai vuota.

"La causa di fondo è il panico, per capire che cosa l'abbia scatenato bisogna aspettare". Lo afferma il prefetto di Torino, Renato Saccone, che ha raggiunto piazza San Carlo per rendersi conto di persona di quanto accaduto.

2017, Scontri Piazza San Carlo, Juventus-Real Madrid, Getty ImagesGetty Images

Il pensiero di Agnelli: "Un abbraccio a tutti i feriti"

Appreso quanto accaduto, il presidente bianconero Andrea Agnelli – intervenuto ai microfoni di Canale 5 - ha voluto esprimere la propria solidarietà a tutte le persone rimaste coinvolte:

" "Doveva essere una sera di festa e di gioia, con la Juventus impegnata nella partita più importante della stagione - ha commentato ai microfoni di Premium Sport -. Non posso far altro che mandare un pensiero e un abbraccio da Cardiff a tutti i feriti, il mio auspicio è quello di poter dare loro appuntamento a Kiev (sede della finale di Champions 2018, ndr) l'anno prossimo". "