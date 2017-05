Simeone: “Se dovessi motivare i giocatori per questa partita... dovrei andarmene”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid che domani sera al Vicente Calderon dovrà ribaltare il 3-0 subito all’andata dal Real Madrid per potersi giocare l’accesso alla finale di Cardiff, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. Se devo motivare i giocatori per questa partita me ne dovrei andare dal club. La motivazione è insita in questa sfida, non una gara come le altre. E’ una rivale importante, che ha vinto 3-0 al Bernabeu e ci ha battuto in due finali”, ha risposto a chi gli ha chiesto se avesse qualche modo particolare per motivare i suoi giocatori.

Can Cristiano Ronaldo's Real Madrid produce another European masterclass against city rivals Atletico?PA Sport

Simeone, che sembra dover rinnovare con l’Atletico ma che resta nel mirino di Inter e Paris Saint Germain, si fida dei suoi uomini: Confido in loro, li conosco da quasi cinque anni e non ho dubbi che faremo una buona partita, - prosegue – per poter passare il turno dobbiamo difendere bene, ci sono tanti minuti per provare a fare gol. L’aspirazione deve essere di fare una gara di forza, sentendola anche emotivamente”. L’obiettivo principale è quindi non prendere gol per il Cholo, che non ha molte ansie ma sa che servirà un mezzo miracolo per battere i “cugini” e ribaltare una situazione che sembra già scritta.