Simeone suona la carica: "Affronteremo il Real come lo affronterebbe un nostro tifoso"

E dopo le parole di Zidane, nella rifinitura al Bernabeu ha parlato anche il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, che così si è espresso davanti alla stampa di tutto il mondo:

Continui ad aver paura prima delle partite?

“Quella è una sensazione che ho in ogni partita. Qualsiasi partita sia, sono sempre un po’ ansioso e teso. Ma la sento se giochiamo con il Las Palmas, col Real Madrid e con il Leganes. Non cambia mai”.

Hai paura della sudditanza psicologica degli arbitri?

“Sappiamo che non è facile arbitrare queste partite, ma speriamo che passi in secondo piano, significherebbe che avrebbe arbitrato in maniera perfetta”.

Che partita ti immagini?

“Penso che partiranno forte, poi non so se giocheranno con Isco o Asensio e James. So che partiranno per cercare subito di far gol, ma dobbiamo essere bravi a portare la partita dove per noi è di più facile gestione”.

Zidane ha detto che l’Atleti è l’avversario più duro che ha incrontrato

“Il lavoro di Zidane è stato spettacolare, soprattutto dal punto di vista della gestione del gruppo. E’ riuscito a riportare la pace all’interno dello spogliatoio e da quel momento il Real Madrid è tornato a un ottimo livello”.

Sarà una partita simile a quella col Leicester?

“Non mi immagino il risultato della partita, ma mi aspetto una sfida ovviamente tirata. Dovremo essere bravi a sfrutrtare le nostre occasioni anche perché abbiamo il ritorno in casa e quindi sarà fondamentale sfruttare tutte le occasioni. Sarà una doppia sfida molto complessa sotto tutti i punti di vista”.

Qual è l’obiettivo di domani per l’Atletico Madrid?

“Mandare in campo una squadra che giochi come giocherebbe questa partita un tifoso dell’Atletico Madrid”.