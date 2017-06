Sky soffia la Champions League a Mediaset dal 2018: offerta da oltre 270 milioni

La Champions League torna sugli schermi di Sky Sport dal 2018 e per le successive tre stagioni. Secondo fonti dell'agenzia Reuters, la Uefa avrebbe accettato l'offerta dell'emittente satellitare a scapito di quella di Mediaset. La tv di proprietà di Silvio Berlusconi continuerà a trasmettere la Champions in esclusiva ancora per il prossimo anno. Nel 2014 Mediaset si era garantita l'esclusiva della Champions per poco meno di 700 milioni di euro. Questa volta, l'offerta del Biscione era superiore ai 227 milioni di euro a stagione, ma non è bastato. Sky avrebbe vinto l'asta con una offerta tra i 270 e i 290 milioni di euro.

Mediaset Premium ha attualmente 2 milioni di abbonati principalmente grazie ai suoi canali sportivi, ma non è riuscita a raggiungere un numero sufficiente per rientrare dei costi per l'acquisizione dei diritti della Champions nell'ultimo triennio. Augusto Preta, CEO di It Media Consulting, ha detto che l'asta dell' UEFA che concede i diritti in esclusiva al vincitore, favorisce l'aumento del valore della gara anno dopo anno. Nel mese di gennaio, Mediaset aveva annunciato che avrebbe presentato una offerta per i diritti della Champions League, ma solo con un "approccio opportunistico", per garantire la sostenibilità del suo business. L'anno scorso Mediaset non è riuscita a vendere la sua Pay-TV al colosso francese Vivendi, trascinando la società in rosso e spingendo il suo management a ripensare alla strategia circa i canali Pay.

Le offerte per i diritti TV della Champions League per le stagioni a partire dal 2018-19 fino al 2020-21 dovevano essere presentate entro lunedì. Un'altra fonte ha detto alla Reuters che comunque una decisione ufficiale deve ancora essere annunciata. In Gran Bretagna, Sky è stata battuta dall'emittente BT, che ha mantenuto i diritti della Champions League con un'offerta di 1.200.000.000 di sterline, quasi un terzo in più rispetto alla precedente asta. In Germania, invece, Sky Deutschland si è assicurato un accordo di sub-licenza con il digital content e media provider Perform Group per trasmettere le partite a partire dal prossimo anno. In Francia, infine, Vivendì ha perso l'asta per i diritti della Champions League che sono andati ad Altice per 350.000.000 euro all'anno.