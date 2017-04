Sorteggio delle semifinali di Champions in diretta tv e Live-Streaming

LA JUVENTUS PESCA IL MONACO!

LE SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE 2017

Real Madrid-Atletico Madrid (andata al Santiago Bernabeu, ritorno al Vicente Calderon)

Monaco-Juventus (andata al Louis II, ritorno allo Juventus Stadium)

Le date: andata, martedì 2 e mercoledì 3 maggio; ritorno, martedì 9 e mercoledì 10 maggio.

Alla scoperta di Mbappé, il grande talento del Monaco

Kylian Mbappé è la grande sorpresa di questa Champions League, ma gli osservatori gli attenti l'avevano già notato in precedenza, ad esempio all'Europeo Under-19 dello scorso anno, quando segnò 5 gol e diede spettacolo con alcune giocate straordinarie: eccole qui per voi.

Tutto ciò che c'è da sapere sul sorteggio

Quali sono le squadre più forti ancora in corsa e quali i loro punti deboli?

I precedenti della Juventus con...

Atletico Madrid

I bianconeri hanno incontrato i Colchoneros 7 volte, vincendo in 4 occasioni, pareggiando in una e perdendo in 2. L’ultima volta coincide con la fase a gironi del 2014-15, quando la Juventus perse al Calderon 1-0 e passò il turno da seconda dopo lo 0-0 dello Stadium.

Real Madrid

La Juventus ha giocato con i Merengues in 18 occasioni, con un bilancio in perfetta parità: 2 pareggi e 8 vittorie per parte. Fatta eccezione per la finale del 1998, i bianconeri hanno sempre passato il turno nelle sfide a eliminazione diretta della nuova Champions League (quarti 1996, semifinali 2003 e 2015, ottavi 2005).

Monaco

Sono 4 i precedenti tra Juventus e i transalpini, con 2 successi, un pareggio e una sola sconfitta. Un bilancio nettamente favorevole se si considera anche che, in entrambe le occasioni, i bianconeri hanno passato il turno (semifinali di Champions League nel 1998 e quarti nel 2015). E non solo, ogni volta che ha incrociato il Monaco, la Vecchia Signora è poi andata in finale.