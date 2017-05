Sospiro di sollievo per Khedira: "Un paio di giorni di riposo e poi sarò disponibile"

Tanta paura, ma non è niente di grave. Sami Khedira ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi juventini a due giorni dall’infortunio rimediato al 10’ del primo tempo nella semifinale di ritorno contro il Monaco. Il problema al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo non è dovuto ad alcun tipo di lesione. Si tratta soltanto di un risentimento. E, dunque, non è certa soltanto la sua presenza a Cardiff. Ma, con ogni probabilità, anche mercoledì prossimo nella finale di Coppa Italia.

" Buone notizie. Non è niente di serio. Mi riposerò per un paio di giorni, ma dopo potrò nuovamente aiutare la squadra nelle partite decisive. Sono ancora emozionato dall’aver raggiunto la finale di Cardiff, soprattutto per il modo in cui l’abbiamo conquistata. Non vedo l’ora di incontrare il Real Madrid... "

Sono bastati due tweet pieni di gioia per togliere i dubbi residui. Khedira, che in questa stagione ha saltato soltanto una partita per infortunio e non accusava problemi alla coscia dal novembre 2015, salterà la sfida di campionato contro la Roma. Poi, tornerà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per preparare al meglio la finale di Champions contro la sua ex squadra.

Sami Khedira, Juventus, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

E non solo. Scendendo in campo in un’altra partita da qui al prossimo 3 giugno, migliorerà il primato personale di presenze ufficiali in un’annata. Ora è fermo a 44, come nel 2012-13 con i Merengues. Gli basta un’altra partita per smentire del tutto la fama di giocatore troppo avvezzo agli infortuni.