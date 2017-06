Toni Kroos mette all'asta la maglia della finale di Champions e ricava oltre 640 mila euro

Donare agli altri e regalare speranze a chi è meno fortunato è ciò che distringue i veri campioni da chi campione lo è solo sul campo.

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, a meno di una settimana dal trionfo in Champions Leaugue con i blancos ha messo all’asta la maglia con cui ha giocato la finale di Cardiff, vinta contro la Juventus 4-1, in un galà benefico organizzato a Colonia (sua città d’origine) per raccogliere denaro per la sua fondazione che negli ultimi anni si è dedicata a prendersi cura dei bambini malati o in stadio terminale.

All’evento hanno partecipato circa 450 persone (fra cui anche l'ex compagno nella Nazionale, Lucas Podolski e l'ex tecnico del Bayern Jupp Heynckes) la camiseta viola di Kroos è stato il piatto forte della serata ed è stata battuta all’asta per la cifra monstre di 642.041,11 euro: una cifra ‘galattica’ che verrà utilizzata per continuare ad avviare progetti a sostegno dei bambini malati e ricoverati in tutti gli ospedali della Germania.

" Le mie aspettative sono state ampiamente superate – ha raccontato Kroos a fine serata – Grazie a tutti, per la loro generosità. Quando nel 2014 nel mio primo anno a Madrid ho visitato i bambini malati in un ospedale ho capito subito che la mia fondazione si sarebbe dovuta prendere cura dei bambini malati e garantire un sostegno alle loro famiglie. La gioia e l’allegria di questi bambini e i loro sorrisi sono per me uno sprone ad impegnarmi sempre di più per raccogliere più fondi ed intraprendere altre iniziative di questo tipo. "