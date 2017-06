Tre juventini tra i 18 giocatori migliori selezionati dalla UEFA: Buffon, Bonucci e Pjanic

Giocatore Ruolo Squadra Motivazione

Gianluigi Buffon Portiere Juventus Ottime prestazioni per un vero simbolo della sua squadra

Jan Oblak Portiere Atletico Madrid Grandi capacità fra i pali evidenziate da un alto numero di parate

Leonardo Bonucci Difensore Juventus Una pedina fondamentale nel trio arretrato bianconero. Abbina una buona difesa alla visione di gioco e a varie soluzioni nei passaggi

Dani Carvajal Difensore Real Madrid Ha giocato sempre meglio con il passare della competizione

Marcelo Difensore Real Madrid Come il compagno di reparto Carvajal, ha dato un contributo straordinario alla causa delle merengues

Sergio Ramos Difensore Real Madrid Capitano e pilastro difensivo dei vincitori della UEFA Champions League

Diego Godín Difensore Atletico Madrid Il giocatore più rappresentativo della grande difesa dell'Atletico

Casemiro Centrocampista Real Madrid Ha dato struttura ed equilibrio al centrocampo del Real Madrid, per non parlare dei gol importanti

Toni Kroos Centrocampista Real Madrid Sicuro in fase di possesso e sempre nel posto giusto. Un centrocampista completo

Luka Modric Centrocampista Real Madrid La velocità nelle manovre e l'incisività in fase offensiva hanno mantenuto ad alti ritmi il gioco del Real

Isco Centrocampista Real Madrid Il centrocampista offensivo perfetto. Sa dribblare, passare e segnare in qualsiasi zona del campo

Miralem Pjanic Centrocampista Juventus Fondamentale per il cammino della Juve verso la finale. Qualità di gioco dalle zone più arretrate del centrocampo

Tiemoué Bakayoko Centrocampista Monaco Il giocatore che protegge il centrocampo di un Monaco finora straordinario

Cristiano Ronaldo Attaccante Real Madrid Capocannoniere per la quinta stagione e migliore in campo in finale. Decisivo per tutta la fase a eliminazione diretta

Lionel Messi Attaccante Barcellona Secondo miglior cannoniere e sempre in grado di inventare il gol, per sé e per i compagni.

Antoine Griezmann Attaccante Atletico Madrid I suoi gol, i suoi scambi in attacco e la sua mole di lavoro sono esemplari per tutti gli attaccanti

Kylian Mbappé Attaccante Monaco Il miglior giovane in una squadra di giovani. Non ha mai smesso di segnare