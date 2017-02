Tutti contro Luis Enrique, l'amaro day after di Barcellona

Un San Valentino amaro. Non c’è stata la minima traccia di romanticismo nella notte parigina di Luis Enrique. Iniziata con un pesantissimo 4-0 subito per mano del PSG e terminata con un faccia a faccia ad alta tensione. Di mira, stando a quanto riportano alcuni esponenti della stampa internazionale, sarebbe finito Jordi Grau, giornalista di TV3 reo di aver posto domande sgradite al tecnico del Barcellona. Ma, il day after, è tutto per Lucho. Nel mirino, adesso, c’è lui.

Stando a quanto riporta l'inviato della Gazzetta dello Sport, Luis Enrique avrebbe aggredito il giornalista in mixed zone dopo un'intervista one to one che sta facendo il giro dei media spagnoli. Secondo altri, il tecnico blaugrana sarebbe stato trattenuto da tre persone.

" Si vede che non hai visto bene la partita, perché abbiamo cambiato modulo passando da un 4-3-3 a un 4-2-3-1, cercando di spostare Messi più al centro del campo, dandogli più libertà. Qualsiasi cosa avessimo fatto, non sarebbe cambiato molto. Ma se devi cercare un responsabile, quello sono io. Non cercare altre cose. Capito? Non ti preoccupare, io mi prendo le mie responsabilità. Però vorrei essere trattato così anche quando vinco, mi piacerebbe che tu tenessi lo stesso tono nelle interviste anche quando vinciamo le partite. "

Luis Enrique a Jordi Grau nell'intervista trasmessa da TV3

Se lo spogliatoio si spacca

Il giorno dopo, però, è tutto un parlare del futuro di Luis Enrique. Che non ha mai confermato di voler rimanere in blaugrana anche la prossima stagione. E che, stando a quanto riferisce Radio Cadena COPE, avrebbe tra le mani una situazione di spogliatoio esplosiva. “I giocatori principali non credono più in lui, credono che non sia capace di trovare le soluzioni adeguate per uscire da questo momento”, riferiva il media spagnolo. Una situazione non eccelsa nella Liga, lì dove il Real Madrid è avanti, divenuta insostenibile con il 4-0 di Parigi.

I senatori si nascondono

Dopo la partita, TV3 ha intervistato anche Sergio Busquets. E, nelle sue parole, si può capire come quanto ipotizzato dalla Radio Cadena COPE abbia un fondo di verità. “Il PSG è stato meglio di noi sotto molti aspetti – ha dichiarato il centrocampista -. Il calcio è anche questo. Ci aspettavamo altro. Hanno corso molto, erano messi bene in campo. Avevano un piano di gioco e sapevano cosa fare...”. Un modo nemmeno troppo velato per smascherare la propria carenza di idee. Anzi, quella di Luis Enrique...

