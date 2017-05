Tutti i numeri di un extraterrestre: Cristiano Ronaldo riscrive la storia della Champions League

I numeri raccontano delle verità inequivocabili. Nel calcio, forse, non spiegano tutto ma raccontano comunque delle storie. I numeri di Cristiano Ronaldo dicono molto, e arricchiscono ulteriormente la figura di uno dei più grandi calciatori che si siano mai visti su un campo di calcio.

Partiamo dalla prima statistica, che è abbastanza impressionante: da solo, il buon Cristiano Ronaldo si piazza al 23esimo posto in quanto a gol segnati in Champions League. Bene, piccola particolarità: non parliamo di una classifica tra giocatori, bensì tra squadre. Dunque, il portoghese, che ha segnato 103 gol nella sua carriera in Champions League, da solo ha fatto meglio di 113 squadre su 135 che nella storia hanno preso parte a questa competizione. Per rendere ulteriormente l’idea: da solo CR7 ha segnato più dell’intero Atletico Madrid da quando esiste la Champions. I colchoneros sono fermi a 100 gol, e con la prima rete in semifinale CR7 li ha superati. Tra le italiane, solo Juventus, Inter e Milan hanno fatto di meglio.

Otto gol in tre partite

Arrivato al Real nel 2009, nella stessa estate in cui si vestirono di blanco anche Kakà e Benzema, Ronaldo ha ormai raggiunto quota 400 gol con la maglia del Madrid (secondo le statistiche quelli ufficiali sono 399 in 389 presenze, dunque manca poco). Come detto, in Champions i gol sono 103 in 138 presenze e da solo CR7 ha segnato 8 degli ultimi 9 gol del Real in questa edizione: doppietta al Bayern all’Allianz Arena, poi tripletta al Bernabeu contro i bavaresi per raggiungere la cifra tonda – cento – e ieri sera altra tripletta all’Atletico. Otto gol tirando in porta solo dodici volte: un cecchino. In più, ha segnato 88 volte in 86 partite di Champions League con la camiceta blanca.

Decisivo

Di questi 103 gol, Cristiano ne ha segnati 13 in semifinale, mai nessuno come lui. Allargando ulteriormente lo sguardo statistico, i gol nelle partite ad eliminazione diretta nella massima competizione europea sono 52: tanto per dare un’unità di misura tra extraterrestri (e non un paragone) quelli di Lionel Messi sono 37. In più, Ronaldo è il primo della storia ad aver segnato almeno 10 gol per stagione in sei edizioni consecutive di Champions League. Insomma, se è vero che i numeri non raccontano tutto, è altrettanto vero che ci confermano una cosa: CR7 è un fenomeno, ma non ce ne siamo accorti oggi. Ah, con la tripletta all'Atletico Madrid ha raggiunto Messi nella speciale classifica delle triplette segnate in Champions League: sette a testa.