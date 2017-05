Tutti i numeri incoraggiano la Juventus, il Real punta sulla tradizione

Se tifate Juventus e siete scaramantici avete due alternative. O uscire immediatamente da questo articolo e non leggerlo o scorrerlo mettendo le mani nei posti più consoni. Se invece siete disinteressati appassionati di calcio, godetevi questa serie di statistiche, che dovrebbe ulteriormente caricare l'ambiente bianconero in vista della finale di Cardiff. Perchè, ben consci che la storia di questo sport è fatta di record infranti e tradizioni stravolte e che il pallone, a seconda della serata, può regalare inspegabili sorprese, a volte sta semplicemente scritto tutto nei numeri.

Juventus campione contro i campioni

Juventus-Liverpool 1985 e Juventus-Ajax 1996. Sono le due uniche finali (su otto giocate) vinte dal club bianconero. Beh, in entrambi i casi la Juve sfidava la squadra campione in carica. Il Liverpool aveva sconfitto la Roma nel 1984, l'Ajax il Milan nel 1995. Sapete tutti chi ha vinto la scorsa edizione.

1996 Juventus Ajax RavanelliImago

La regola del 7 che premia l'Italia

È un rito che si ripete dal 1989. E lo rivela l’albo d’oro della Champions League. Partendo dal successo del Milan contro la Steaua Bucarest, ogni sette anni precisi una formazione Italiana ha alzato l’ambito trofeo. Nel 1996 la Champions venne vinta infatti dalla Juventus ai danni dell’Ajax, nel 2003 dal Milan proprio ai danni della Juventus e nel 2010 dall’Inter, vincitrice contro il Bayern Monaco. 2010 più sette? Sì, non sbagliate.

Ronaldo e quei triplettisti in semifinale

Del Piero contro il Monaco (1998), Olic contro il Lione (2010), Lewandowski contro il Real (2013). E poi c'è Cristiano Ronaldo in questa edizione contro l'Atletico Madrid. Sono i quattro giocatori capaci di segnare una tripletta in semifinale nella moderna Champions. I tre prima di CR7 hanno tutti poi perso la finale.

2017, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, LaPresseLaPresse

Quella strana maglia viola

Il Real ha scelto di giocare con la casacca viola e non con la tradizionale "camiseta blanca" con cui ha alzato le ultime due Coppe contro l'Atletico. Scelta strana. Primo perchè ovviamente in viola non ha mai disputato una finale, secondo perché il colore bianco tradizionale gli aveva sempre portato bene. Nel 2000 a Parigi le merengues abbandonarono il loro colore per vestirsi di nero contro il Valencia e vinsero comunque.

Dani Alves talismano

La Juventus, dalla sua parte, ha anche un vero e proprio asso nella manica. Oltre che per le qualità tecniche palesate da febbraio in avanti, che hanno smentito chi lo considerava "finito", Dani Alves è un vero professionista delle finali di Champions. Tre su tre. Il brasiliano ha sollevato il trofeo per ben tre volte (2009, 2011, 2015) con altrettanti mondiali per club. E addirittura con due Triplete (2009 e 2015). Uno che, considerando la finale di Coppa Italia vinta con la Lazio, vanta 25 success su 32 finali giocate. Uno che è sempre meglio avere dalla propria parte.

Il Milan campione d'Europa nel 1990Imago

Il bis che non riesce a nessuno

Come sappiamo, dalla stagione 1992/93, primo anno in cui la Coppa dei Campioni venne sostituita dalla Champions League, nessuna squadra è mai riuscita a vincere per due anni di fila il più importante trofeo europeo per club. Il Real Madrid, detentore del trofeo grazie alla vittoria dello scorso anno sull’Atletico Madrid, potrebbe mantenere la statistica o addirittura riscrivere la storia. L'ultima squadra a vincere due finali di fila fu il Milan di Sacchi 1988/89 e 1989/90. Era la vecchia edizione del torneo.

Il Real non perde mai le finali

A discapito di quanto elencato, va sottolineato come la Juventus si trovi di fronte l'avversario peggiore possibile. I Blancos hanno vinto 11 volte finora questo trofeo (considerando la Coppa dei campioni) - record nella competizione - e si sono imposti in ognuna delle ultime cinque finali giocate, tutte nella moderna Champions League (ultima sconfitta nel 1981 contro il Liverpool). Ronaldo, che ha segnato quattro volte su quattro contro la Juventus da quando veste la maglia del Real Madrid, realizzando cinque gol in totale, vuole trascinare i suoi alla storica doppietta. Proprio per questa innata capacità di sollevare trofei e non perdere mai le finali, il Real parte comunque favorito. Occhio ai numeri, però. Possono sempre giocare brutti scherzi.