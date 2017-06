Tutto pronto per Juventus-Real: la giornata tipo dello juventino che si prepara alla finale

Come si prepara uno juventino prima della finale? Ognuno usa il suo metodo antipanico, anche se la tensione accumulata nelle ore precedenti alla finale è difficile da smaltire. Qualcuno prova ad andare al mare, altri provano ad guardare gli altri sport sperando che il tempo passi. Non manca poi la scaramanzia, tutti a prendersi il posto ‘fortunato’ dove ci si è seduti prima delle altre gare. Basterà questo per esorcizzare il malocchio lanciato dagli anti juventini?

Sveglia e colazione

Il grande giorno è arrivato. È la giornata della finale, fra qualche ora c’è Juventus-Real Madrid con la speranza di poter vincere finalmente quella Champions League che continua a sfuggire. Molti, ancora, non conoscono il sapore di questa vittoria; altri, sono a digiuno da ormai troppo tempo. Si comincia con la sveglia, e il pensiero della finale assale subito i tifosi juventini. Si comincia, ovviamente, dalla colazione con una rapida rassegna stampa con smartphone e tablet, o per i più tradizionalisti con giornali alla mano mentre si beve un caffè/cappuccino.

La tensione sale, si leggono probabili formazioni e dichiarazioni, l’obiettivo è sopravvivere fino alle 20:45. C’è chi chiama l’amico juventino per esporre tesi sul modulo corretto da mettere in campo, quali giocatori scegliere, e a chi minuto cominciare le sostituzioni, chi se ne va al mare per sciogliere la tensione e posticipare il più possibile la sofferenza pre gara. Non mancherà, ovviamente, un passaggio su twitter/facebook/instagram: clic sui profili ufficiali dei giocatori per vedere come vivono loro stessi l’attesa, e qualche risposta agli antijuventini che non mancano mai sui social.

Video - Juventus-Real Madrid, com'era il mondo l'ultima volta che si sono sfidate in finale? 00:50

Pranzo

È quasi ora di pranzo, con la tv si prova a controllare cosa succede anche negli altri sport. C’è il Mugello con le prove di Valentino Rossi, c’è il Roland Garros con la super sfida Murray-Del Potro. Il pensiero a Juventus-Real Madrid è sempre dietro l’angolo, ma in questa maniera si prova a distogliere l’attenzione dall’appuntamento di Cardiff. Pranzo in famiglia, perché poi alla sera ognuno vivrà la finale per conto suo, tra Pub o maxi schermo in piazza. Non è che in famiglia siano tanto più clementi, l’argomento Juventus verrà sicuramente ‘messo in campo’ da tuo padre, mentre tua madre proverà a prenderti in giro dicendoti: “ma cosa farai se la Juventus dovesse perdere?”

Video - Welcome to Cardiff! Coreografie pronte per Juventus-Real Madrid 00:48

Pomeriggio, ultime sulle formazioni

Il pomeriggio lo si sfrutta facendosi una bella passeggiata al parco, o a fare un giro nei tanti centri commerciali. Al sabato c’è sempre un appuntamento fisso, quello della spesa. Soprattutto per chi è in famiglia, non è il modo migliore di passare il pomeriggio, ma questa volta verrà benedetta l’uscita con moglie/fidanzata per provare a guardare oltre la sfida del Millennium Stadium. Il telefonino sarà sempre a portata di mano: whatsapp con gli amici per confermare la serata, ultime opinioni e umori, e soprattutto uno sguardo alle ultime probabili formazioni. Magari, qualcuno nell’altra squadra si è fatto male a qualche ora dal fischio d’inizio...

Video - Zinedine Zidane, già nella storia anche da allenatore 00:57

Video - La magia di Benzema, nella storia come il tacco di Redondo 01:15

Aperitivo e partita

Ultime ore, il conto alla rovescia è ormai partito. Chi si gioca la carta della trasferta, aperitivo+pub+discoteca (e se si perde almeno faccio serata), chi resta a casa invitando amici e parenti davanti alla televisione (e ovviamente si va a casa di quello che ha la tv più grande). Che tu sia al pub con gli amici o a casa, c’è sempre un rito che non può mancare ai più scaramantici: la scelta dello stesso posto delle ultime partite. C’è chi si è posizionato casualmente su una poltrona o ad un tavolo preciso per la gara contro il Porto, da allora quella è diventata la postazione fissa fino alla finale di Cardiff. A Torino ci saranno anche due maxi schermi, per poter festeggiare - eventualmente - in piazza tra tanti altri juventini. Appuntamento alle 20:00 a Piazza San Carlo o sotto la tettoia dell'ex acciaieria di Parco Dora, ultimi commenti, qualche rito scaramantico e via alla partita.