Zidane: “Finale senza favoriti, se allenerei un giorno la Juve? A Madrid mi sento a casa…”

Ermetico e con zero voglia di sciogliere il dubbio di formazione che attanaglia tutti i tifosi ed addetti ai lavori al seguito del Real Madrid (meglio giocare in avanti con Isco oppure riconsegnare una maglia da titolare a Gareth Bale?). Zinedine Zidane a quattro giorni dalla finale di Champions League di Cardiff dispensa larghi sorrisi ma non regala né titoli, né tantomeno chiavi tattiche su questa sfida delicatissima e che potrebbe regalare un back to back di Champions, mai visto nella moderna edizione della Coppa Campioni.

" Quest'anno sono in finale le due migliori squadre e sono certo assisteremo a una bella partita. Siamo molto contenti di essere arrivati a questa finale, siamo coscienti di quanto sia difficile, abbiamo lavorato molto duro e lo abbiamo meritato, la squadra sta bene. Real favorito? Non penso che ci sono differenze, noi abbiamo fatto la cosa più difficile: arrivare alla finale, lo abbiamo fatto bene e siamo contenti. Poi in finale non ci sono favoriti, loro hanno una grande squadra ma è 50 e 50. Tutto quello che vogliamo è fare una grande partita e vedremo cosa succederà "

"Bale sta bene ma non posso dire se giocherà lui o Isco"

Tante domande dei cronisti sono state sulla presenza di Isco o Bale ma Zidane non ha fatto sconti…

" Per me questa è la decisione più difficile, ora non posso dire se ho deciso o cosa ho deciso. Ciò che posso dirvi è che Gareth sta bene ed è perfettamente recuperato. Lui non deve dirmi nulla, è pronto, ha sofferto di un infortunio abbastanza serio. Isco e Bale hanno giocato insieme 16 gare, si parla del ballottaggio ma possono anche giocare insieme. La cosa più importante è che entrambi sono in buone condizioni, Gareth ha meno minuti nella gambe ma sta bene. Isco lo conosciamo, sappiamo che giocatore ed è in grande forma. "

"Allenare la Juve? Sto bene qui al Real, ho il DNA madridista"

Ex di turno, Zidane prova a lasciare da parte la nostalgia e a concentrarsi su quello che sarà il suo presente e il suo futuro, comunque andrà a finire a Cardiff, il Real Madrid…

" Ho fatto cinque anni alla Juve e ho bei ricordi, questa finale è speciale, la Juve farà la sua finale e noi la nostra. Allenare un giorno la Juventus? Il mio contratto dura ancora un anno, io voglio stare ancora qui, sono contento, la società è contenta e va bene così. Io ho il dna del Real Madrid, questa è casa mia. Tutti mi hanno accolto sempre bene, sto vivendo qualcosa di straordinario in questo club in tutti i ruoli. A prescindere da quello che succederà sabato, il Real Madrid rimarrà la mia squadra del cuore. "