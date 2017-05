Zidane: "Juventus nel cuore, Real Madrid non favorito per la finale"

E’ uno Zinedine Zidane ovviamente soddisfatto a fine partita per il raggiungimento dell’obiettivo con il suo Real Madrid: la finale di Cardiff, la seconda in due anni dopo quella vinta l’anno scorso a Milano. Il suo Real Madrid, dopo aver battuto 3-0 l'Atletico Madrid all'andata, con la sconfitta 2-1 nel match di ritorno ha ottenuto il pass per la finalissima dove troverà la Juventus, squadra dove è diventato un grande giocatore.

Zinedine Zidane

" Siamo contenti di aver raggiunto la finale, ora ci aspetta una grande sfida. La Juve è una grande squadra e gli va dato grande merito per quello che ha fatto. Che effetto farà? Sono diventato un grande calciatore li, sono stato cinque anni, sarà speciale ritrovarli in finale. Sono sempre juventino nel cuore. Sarà una bella finale, abbiamo fatto la stessa strada. Loro fortissimi, entrambi hanno meritato di stare li. Ora c’è un mese di tempo per prepararla e altre partire nel frattempo; noi domenica ne abbiamo una molto importante per il campionato. Favoriti? Per niente, men che meno con questo Juve. Fargli gol è molto difficile, sarà una bella finale. In difesa sono fortissimi, ma non solo lì, anche davanti hanno grandi giocatori. "

Karim BenzemaPA Sport

" “Benzama… non so come sia passato di lì. Non è solo in grado di fare gol, ha anche altre qualità che sono ancor più fondamentali. Contento per la sua prova. Ha sbagliato un gol, ha avuto occasioni, ma sono molto contento della sua partita. Bale? se sta bene gioca in finale, ma prima deve recuperare e giocare in campionato. "

Diego Simeone

" La squadra ha dimostrato perché sono tanti anni che siamo a questi livelli. C’è da essere orgogliosi dei giocatori, mantenendo la speranza, dimostrando che non parliamo per parlare, perché ci crediamo sempre. Il loro portiere ha fatto una gran partita e ciò spiega come è stata la partita. Il Real Madrid è una grande squadra, ma al momento sono superiori a noi. "

Diego SimeoneGetty Images

" Con il 2-0 ci mancavano ancora altri due gol. La loro rete ci ha fatto molto male. E’ stata una gara pazzesca, di gran voglia giocata da tutti. E’ un peccato che non si possano clonare giocatori come Godin o Gabi, perché stanno dando la vita al club. "

Casemiro

" Bisogna rispettare la Juventus, non c’è un pericolo numero uno a cui prestare particolare attenzione. Sono tutti giocatori importanti. "