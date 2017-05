Zidane: "Se resto al Real Madrid? Non lo so, penso solo alla semifinale contro l'Atletico"

Vigilia di Atlético Madrid-Real Madrid, l’ennesima in queste ultime stagioni in Champions League. Non può essere - ovviamente - una partita come le altre e Zidane vuole cominciare bene la doppia sfida con i colchoneros. Futuro? Zidane pensa soltanto alla sfida del Calderón…

" Continuerò al Real Madrid l’anno prossimo? Io non sono concentrato sul futuro, sono concentrato solo sulla prossima partita che giocheremo. Non posso sapere cosa accadrà a fine stagione, voglio che questo finale di stagione sia positivo per noi. Quindi il mio unico pensiero è la gara contro l’Atlético Madrid dove vogliamo fare bene, per giocare il ritorno con una posizione di vantaggio. Il doblete? Stesso discorso, vogliamo fare bene ma per ora siamo concentrati solo sull’Atlético Madrid "

" Siamo favoriti? Non credo proprio, non lo siamo neanche in semifinale. Credo che le quotazioni, per ora, siano 50 e 50 "

" L’Atlético è una squadra molto ostica, noi li conosciamo bene e loro ci conoscono molto bene. Il nostro obiettivo è quello di non subire gol e vincere, ma sarà sicuramente difficile. Abbiamo giocato tante partite contro di loro e sarà difficile sorprenderli "

Varane è rientrato, giocherà lui in difesa in coppia con Sergio Ramos?

" Chi giocherà in difesa? Intanto sono contento che sia rientrato Varane. Dopo l’infortunio di Pepe, è stata davvero dura giocare con solo due centrali a disposizione. Non so ancora se Varane giocherà, ma sicuramente è disponibile e sta bene "

Poi un commento sulla stagione di Marcelo…

" Marcelo è il miglior terzino del mondo? Marcelo è una grande giocatore, ma lui è un po’ come me. Pensa soltanto alla prossima partita e non a quello che viene dopo. Navas? Si è parlato tanto di lui in questa stagione, ma a volte ci si dimentica delle sue grandi parate. Lo vedo bene e sono contento che ci sia "

Casemiro e i suoi cartellini gialli…

" Non credo meritasse il rosso né contro il Bayern né contro il Barcellona, anche se ha rischiato in qualche caso. È un giocatore che per noi è molto importante, non gli posso dire di cambiare modo di giocare "

Domanda impegnativa: Ronaldo è il miglior giocatore che hai allenato?

" Ho giocato con tanti forti giocatori e sto allenando tanti campioni. Mi dispiace di non averci giocato insieme, quando ero ancora un giocatore l’ho conosciuto da avversario. Sinceramente ho anche un po’ di invidia verso di lui, perché io alla sua età non segnavo tutti questi gol. Li facevo fare agli altri, ma non avevo queste cifre dal punto di vista realizzativo "