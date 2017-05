Zidane: "Siamo a un passo dalla finale, ma stiamo attenti..."

"Siamo a un passo dalla finale, ma non abbiamo ancora vinto nulla". Nonostante il 3-0 dell'andata Zinedine Zidane tiene alta la soglia di attenzione alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid.

"Dobbiamo fare un'altra grande partita, nel calcio non si sa mai. Cercheremo di vincere la gara facendo il massimo - ha sottolineato il tecnico del Real nella conferenza stampa della vigilia -. Fisicamente siamo in un grande momento, ora arriva la parte più bella. Abbiamo trascorso otto mesi di lavoro per arrivare a questo punto, che è il più bello per tutto il mondo madridista. Domani non dobbiamo pensare alla gara d'andata - ha concluso - Dobbiamo far bene senza inventare cose strane. Siamo a un passo dalla finale, ma ancora non ci siamo".

Bale: "Sarà una battaglia, ma vinceremo la Champions"

Gareth Bale lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-3), le 23 avril 2017.Getty Images

"Vinceremo la Champions League, siamo sicuri". Gareth Bale, in un'intervista concessa al marchio Nissan, di cui è ambasciatore, è estremamente ottimista sulle possibilità di successo della sua squadra, il Real Madrid. "Non abbiamo ancora giocato tutte le carte, abbiamo qualche asso nella manica - ha ammesso il gallese -. Le sensazioni sono positive perché stiamo giocando bene ed è normale che miglioriamo di partita in partita. Sentiamo di poter vincere ogni competizioni a cui partecipiamo, anche se sappiamo che è difficile. Non è facile raggiungere la finale di Champions e vincerla. Sarà una dura battaglia, ci saranno alti e bassi, ma penso che possiamo farcela".