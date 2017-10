Allegri: "Dybala è il rigorista, attenti allo Sporting". Chiellini: "Tranquilli, siamo un diesel"

" L'atmosfera è buona, non dobbiamo deprimerci. Ci sono momenti in cui le cose ti vanno bene e altri meno bene. Dobbiamo lavorare sugli errori di attenzione e gestione della partita "

Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nella vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. "I ragazzi hanno fatto un buon inizio di stagione, ma chi sta facendo cose straordinarie è il Napoli che ha vinto tutte le partite", ha aggiunto. "La stagione è molto lunga e sarà bella e avvincente. Ci saranno ancora tutti gli scontri diretti con una grande suspense, già penso a quella pressione che ci sarà a marzo. Sarà un momento molto divertente", ha concluso.

" Abbiamo grande rispetto per lo Sporting, ma se vinciamo queste due partite abbiamo passato il turno, è matematica "

Ha aggiunto il tecnico bianconero, che poi sempre sulla sfida coi portoghesi di mercoledì sera ha sottolineato come "Lo Sporting ha giocatori importanti, Jesus è un tecnico preparato ed esperto e soprattutto hanno una buona organizzazione difensiva. Sono bravi a preparare queste partite, contro il Barça hanno fatto una grande prova. Abbiamo la possibilità di passare il turno, sono 180 minuti e siamo pronti".

Dybala non era al top, ma il rigorista resta lui

" Dybala una volta tornato dall’Argentina non stava bene, per questo è rimasto fuori inizialmente. Con Paulo ho parlato ieri. Deve arrivare a un equilibrio con la gestione di se stesso "

Allegri ha parlato anche della Joya argentina, tornato non al top dalla Nazionale e autore dell'errore fatale (il secondo di fila dal dischetto) con la Lazio: "Paulo ha letto dei paragoni con Messi dopo le prime giornate, ora dopo due rigori sbagliati è cambiato tutto. Fa parte del percorso di crescita di un ragazzo, che è un giocatore straordinario. Uscirà fortificato da questo e troverà un equilibrio, non deve esaltarsi a Sassuolo e non deve deprimersi se sbaglia due rigori contro Atalanta e Lazio. Fisicamente sta bene, è sereno, è carico dopo esser tornato dall’Argentina perché non ha giocato. Il rigorista resta Dybala, può capitare che uno sbagli due rigori. Non cambio assolutamente".

Video - Allegri: "VAR? Da usare per episodi oggettivi e non soggettivi" 02:00

Pjanic e Khedira ci sono, ma devo ancora decidere chi giocherà

" Avere accanto uno come Matuidi che corre e pressa è un vantaggio. Lo è per Pjanic, lo è per gli altri. Quando gioca Pjanic la palla circola più velocemente, questo non vuol dire che Bentancur abbia giocato male. Anzi, si sta inserendo bene, ma è diverso da Miralem "

"A oggi della formazione di domani non so niente, ho ancora due allenamenti. Pjanic è recuperato ed è in grado di partire titolare, Khedira è recuperato. Domani da terzino destro può giocare Sturaro o anche Barzagli, devo ancora decidere - ha aggiunto Allegri - Gli unici fuori sono Marchisio, De Sciglio, Howedes e Pjaca che sta rientrando gradualmente nel gruppo. Bernardeschi si sta inserendo, c’è bisogno di tempo, giocare nella Fiorentina è una cosa, giocare nella Juve è un’altra con tutto rispetto".

Chiellini: l'importante è essere al top a marzo

" Negli ultimi anni siamo sempre stati un buon diesel e stiamo facendo il percorso di due e tre anni fa. Ci vuole pazienza, il nostro obiettivo è essere al punto giusto a marzo. E' importante fare punti in questa fase di assestamento, trovare equilibri e ci vuole tempo "

Lo ha detto Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, nella vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona. "Domani se vogliamo è un sedicesimo di finale, perché il Barcellona al 90% arriverà primo nel girone. Affrontiamo una sfida andata e ritorno contro un allenatore che ci evoca brutti ricordi, penso che in queste due partite ci giochiamo la qualificazione", ha aggiunto. "Lo Sporting è una squadra con qualità tecniche che può far male, era la più forte della quarta fascia e abbiamo tanto rispetto. Sappiamo che sarà difficile giocare lì ma pensiamo a domani perché è fondamentale fare tre punti", ha concluso Chiellini.