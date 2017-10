Bruxelles: bidoni della spazzatura sotto la lapide delle vittime dell'Heysel

Un tweet dell'Europarlamentare Alberto Cirio denuncia la surreale situazione venutasi a creare a Bruxelles, dove un gruppo di bidoni verdi dell'immondizia sono stati ammassati sotto la targa che ricorda le 39 vittime della strage dell'Heysel.

L'Europarlamentare ha annunciato, sempre attraverso twitter, di aver contattato il sindaco della città belga perché intervenga.

" Sotto la lapide commemorativa sostano i cassonetti dell'immondizia: oltre a ritenerlo indecoroso, penso sia una mancanza di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro famigliari. Sono certo che vorrà adottare gli accorgimenti opportuni per garantire il giusto rispetto a un monumento che ricorda un momento così tragico della nostra storia sportiva recente. "

Il 29 maggio 1985, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Liverpool disputatasi allo stadio Heysel di Bruxelles, 39 tifosi persero la vita a causa del crollo di una parte delle tribune, collassate sotto il peso delle persone ammassatesi per fuggire dalle cariche degli hooligans inglesi: 32 di queste vittime erano italiane. La Juventus vinse poi la partita 1-0 giocata in un clima surreale, grazie a un rigore trasformato da Michel Platini.