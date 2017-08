Buffon, Bonucci e Dybala tra i candidati ai premi UEFA della passata stagione

La stagione della Champions League è alle porte. E la UEFA ha così reso nota la lista dei giocatori finalisti per i premi individuali della passata stagione. In attesa di conoscere i candidati al premio di giocatore dell’anno (si conosceranno soltanto il 15 agosto), ecco dunque la lista dalla quale usciranno il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della passata edizione di Champions League.

Una lista nella quale il dominio del Real Madrid campione d’Europa è piuttosto marcato (6 giocatori su 12), ma in cui anche la Juventus si mette in mostra con tre nomination: Gigi Buffon in porta, Leonardo Bonucci in difesa e Paulo Dybala in attacco.

La lista è stata stilata da una giuria composta dagli allenatori delle 32 squadre che hanno preso parte alla fase a gironi dell’ultima Champions League, oltre a 55 giornalisti selezionati fra le principali testate europee.

Portieri

Gianluigi Buffon (ITA – Juventus)

Manuel Neuer (GER – Bayern Monaco)

Jan Oblak (SVN – Atletico Madrid)

2017, Gigi Buffon, Juventus, Getty ImagesGetty Images

Difensori

Leonardo Bonucci (ITA – Juventus, ora Milan)

Marcelo (BRA – Real Madrid)

Sergio Ramos (SPA - Real Madrid)

Mario Mandzukic, Leonardo Bonucci, Juventus, Champions League 2017, Getty ImagesGetty Images

Centrocampisti

Casemiro (BRA – Real Madrid)

Toni Kroos (GER – Real Madrid)

Luka Modrić (CRO – Real Madrid)

Modric-Kroos (Getty Images)Getty Images

Attaccanti

Paulo Dybala (ARG – Juventus)

Lionel Messi (ARG – Barcellona);

Cristiano Ronaldo (POR – Real Madrid)

Dybala - Juventus-Real Madrid - 2017LaPresse

Il premio di giocatore dell’anno di Europa League:

Zlatan Ibrahimović (SVE – Manchester United)

Henrikh Mkhitaryan (ARM – Manchester United)

Paul Pogba (FRA – Manchester United)