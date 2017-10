Chelsea-Roma, probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Chelsea-Roma, match valido per la terza giornata del gruppo C di Champions League, in programma mercoledì 18 ottobre alle 20.45 allo Stamford Bridge.

Le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-3): Courtois; Rudiger, David Luiz, Cahill; Zappacosta, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Willian, Morata, Hazard. All. Conte

Indisponibili: Kanté, Rahman, Drinkwater, Moses

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Indisponibili: El Shaarawy, Defrel, Manolas, Karsdrop, Schick, Pellegrini

Statistiche

Il Chelsea ha vinto le due gare in casa giocate contro la Roma nelle Coppe Europee, il primo confronto risale alla Fairs Cup (4-1 nel 1965/66) mentre il secondo duello risale al 2008/2009 (1-0 nella fase a gironi di Champions League).

La Roma è sempre uscita sconfitta in Champions League in terra inglese (6 sconfitte e 2 pareggi) e non è mai riuscita a mantenere inviolata la propria porta.

Il Chelsea ha raccolto 6 punti nelle prime due gare della fase gironi di Champions League, l’ultima volta che era accaduto era nella stagione 2010/2011 quando vinsero il raggruppamento e volarono agli ottavi da testa di serie.

Il Chelsea ha vinto 21 delle ultime 25 sfide di Champions League giocate allo Stamford Bridge (3 pareggi e una sola sconfitta). I Blues hanno anche sempre segnato almeno una rete in ognuno di questo match.

Il Chelsea vanta il miglior attacco di questa Champions League (8 reti esattamente come il PSG)

Nelle 14 volte in cui il Chelsea ha affrontato la fase a gironi di Champions League, i Blues sono approdati alla seconda fase ben 13 volte.

Anche la Roma ha una tradizione favorevole nella fase a gironi di Champions League: nelle ultime 6 edizioni è approdata agli ottavi ben 5 volte ma non si è mai guadagnato l’accesso ai quarti di finale.

La Roma ha sempre incassato un gol nelle ultime 22 trasferte giocate in Champions League. L’ultimo clean sheet dei giallorossi risale al marzo 2007 (Lione-Roma 0-2)

La Roma ha segnato solamente in una degli ultimi 5 gare disputate in Champions League, la trasferta vinta due settimane fa contro il Qarabag.

Michi Batshuayi ha segnato in entrambe le partite giocate col Chelsea in Champions League (2 sigilli con 4 tiri).