Chewing gum? Barretta? Che cosa nasconde Leo Messi nelle calze durante la partita?

Dopo una decina di minuti nella partita tra Barcellona e Olympiacos, Leo Messi si china sulla sua gamba sinistra: con un gesto molto rapido, estrae qualcosa dal calzettone e lo porta alla bocca. Un movimento che passa quasi inosservato per la stragrande maggioranza degli spettatori, ma non per twitter, che immortala la stella del Barcellona in una serie di fotogrammi.

Che cosa nasconde Messi tra le calze?

Le prime ipotesi sono quelle di un chewing gum, ma, stando a quanto poi spiegato da giornalista di Catalunya Radio, Ricard Torquemada, Messi avrebbe estratto una tavoletta di glucosio, da assumersi "entro i primi 15 minuti di partita, perché i muscoli sono più ricettivi".