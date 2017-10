Conte: "Morata si è allenato ed è disponibile, della Roma temo il collettivo"

Nella classica conferenza della vigilia, Antonio Conte ha presentato Chelsea-Roma partendo anzitutto da una notizia per lui fondamentale:

" Morata è disponibile per la partita di domani. Si è allenato con noi e può giocare. Ma non vi dirò se dal primo minuto o meno "

Conte non avrà N'Golo Kantè, Danny Drinkwater e Victor Moses per la partita di domani: "Sappiamo bene quale sia la nostra situazione. Quando si hanno così tanti infortuni a giocatori importanti ci sono diverse difficoltà, ma la situazione è questa e dobbiamo sempre cercare di fare il meglio, anche quando non hai giocatori importanti come Kanté, Morata o Moses. Quando si gioca ogni tre giorni con gli stessi giocatori è normale che ci siano infortuni. Poi ci sono giocatori che non sono abituati a giocare tre gare a settimana come Alonso, Moses e Kanté. Devi girare i giocatori, e bisogna assumersi dei rischi. Ad esempio contro il City ho messo Morata e ho rischiato, ma se non lo avessi messo sarei passato per pazzo" .

Dopo due sconfitte in campionato, contro Manchester City e Crystal Palace, i Blues hanno bisogno di rialzarsi: È un buon momento per giocare di nuovo, è molto importante per noi, ma la Champions League è sempre dura, specialmente con la Roma che è un ottima squadra, ha pareggiato contro l’Atletico e vinto contro il Qarabag e può contare su ottimi giocatori. Della Roma è il collettivo che fa paura, poi chiaramente in questo gruppo ci sono singoli importanti".

Parole dolci per Nainggolan e De Rossi: "Per Daniele nutro grandissima stima, ho avuto la fortuna di allenarlo in nazionale e con lui giocatori come Florenzi ed El Shaarawy. Daniele ha fatto un percorso straordinario decidendo di restare sempre a Roma come Totti. E sì, in passato abbiamo provato a prendere Nainggolan ma ora lui gioca con la Roma e non penso sia giusto parlare di giocatori di altre squadre. È un ottimo giocatore ma è un avversario. "