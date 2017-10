De Laurentiis: "Non mi fido di Guardiola, e attenti all'Inter. Milik al Chievo? Perché no..."

" Credo che nella partita di domani col City si dovrebbero far riposare un po' quei giocatori che hanno un minutaggio più alto, per preservarli: la gara con l'Inter è alle porte ed è altrettanto importante "

Così il presidente Aurelio De Laurentiis nell'intervista odierna rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in merito al doppio impegno degli azzurri di questa settimana. "In Europa dobbiamo preoccuparci soltanto di superare il turno, non di vincere tutte le partite. Le critiche dopo la sconfitta in Ucraina, per esempio, mi hanno inquietato parecchio, sembrava che fosse successa una tragedia, mentre contro lo Shakhtar Donetsk abbiamo perso soltanto per un gol di scarto, 2-1, un risultato che potrà essere importante per la differenza reti in caso di parità con un'altra squadra, in ottica secondo posto", ha ribadito il patron azzurro.

Guardiola? Non mi fido di lui...

"Guardiola ha detto che il Napoli gioca il più bel calcio d'Europa? Sono dichiarazioni che mi preoccupano. Mi è piaciuto di più Di Francesco quando ha detto che la sua Roma ci avrebbe battuti. La sue certezze sono servite a caricare i miei giocatori. Ora non vorrei che i complimenti di Guardiola li deconcentrassero. Lui è una vecchia volpe, sa bene che la qualità del suo organico è notevole. Per noi potrebbe anche essere una partita quasi impossibile da vincere. Poi, però, li aspetteremo a Napoli…", ha ribadito il patron azzurro.

Attenzione all'Inter di Spalletti

"A mio parere dobbiamo affrontare la partita con l'Inter in maniera più meditata, più accorta rispetto alle ultime gare. Avremo il vantaggio di giocare in casa, al San Paolo, dinanzi ai nostri tifosi, che invito a riempire lo stadio. Questo è un momento importantissimo per la nostra stagione, abbiamo bisogno della loro passione", ha detto il patron azzurro nell'intervista.

Milik al Chievo per recuperare meglio e prima

"Girare Milik in prestito al Chievo? Vediamo, potrebbe essere una soluzione: proveremo a convincerlo, anche perché lì potrebbe giocare con maggiore continuità e accelerare la ripresa totale", ha spiegato il numero 1 partenopeo in ottica di uno cambio con Inglese.