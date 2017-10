Di Francesco: "Contro il Chelsea vogliamo rispondere al ko con il Napoli"

"Alla mia squadra chiedo sempre il meglio sapendo che affrontiamo una squadra non forte ma fortissima. È una tappa importante per rispondere alla sconfitta contro il Napoli". Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Chelsea. Tornando sul ko contro gli azzurri di Sarri, il tecnico giallorosso ha aggiunto: "Parliamo di una partita e di un primo tempo non fatto bene, la squadra ha reagito e non c'è tutto questo divario con il Napoli. Questo ci deve dare forza", ha aggiunto. Sulla possibile formazione, Di Francesco ha detto: "La possibilità di cambiare c'è sempre, non abbiamo tanti giocatori ma sicuramente qualcosa farò ma non sto qui a dirvelo per ora". E prosegue: "Dobbiamo preparare la partita per tornare a casa con i tre punti: la mia squadra deve dare sempre il massimo".

Una Roma falcidiata dagli infortuni in questa prima parte di stagione, ma il tecnico non crede che la responsabilità sia del cambio di preparazione. "Prima di tutto sono qui a Roma per collaborare, sono l'allenatore e mi devo prendere le responsabilità. Capita che ci siano degli infortuni, è successo al Chelsea e Conte è qui dall'anno scorso", ha replicato. Tornando alla formazione di domani, non è da escludere la presenza del centrocampista francese Gonalons. "Può giocare partite del genere. Dopo l'errore con il Qarabag è andato nel pallone ma può succedere. E' un ragazzo eccellente e può essere ancora competitivo", ha detto. "Ogni calciatore ha qualità psicologiche, tecniche e fisiche e se si abbinano è il massimo. Prima di tutto dobbiamo correre per tenere il ritmo alto, perchè in Champions ci sono squadre che non mollano mai e dobbiamo restare a quel livello. Successivamente dobbiamo puntare alla testa e alla qualità", ha concluso Di Francesco.

Ha parlato anche Edin Dzeko in conferenza stampa da Londra: "Mi sento bene, è un momento importante per me. Sono felice di essere stato inserito nelle nomination per il Pallone d'Oro, ma devo ancora migliorare. Il Chelsea è molto forte, sarà arrabbiato dopo l'ultimo ko contro il Crystal Palace, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi", ha aggiunto il bomber bosniaco. Dzeko non ha mai segnato contro il Chelsea ai tempi del Manchester City. "Sono stimolato perchè voglio fare sempre gol. Loro sono una delle squadre più grandi contro cui non ho segnato e farò di tutto per farlo anche se in Champions non è mai facile", ha detto ancora Dzeko. Quella di domani sarà per lui la 100esima partita con la Roma. "Sono felice, non pensavo di poter raggiungere questo traguardo e speriamo di ottenere domani un buon risultato".