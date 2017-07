Dolce Balotelli: omaggia Nouri e poi segna il primo gol in Champions del Nizza

Non era una notte qualunque e Mario Balotelli l’ha onorata degnamente. L’attaccante italiano del Nizza ha partecipato al debutto in Champions League (seppure nel terzo turno dei preliminari) del club savoiardo. E lo ha fatto con stile. Prima della sfida con l’Ajax, ha inviato insieme ai compagni un messaggio di sostegno allo sfortunato Abdelhak Nouri, talento olandese ancora in gravi condizioni dopo un malore accusato in campo.

Poi, ha fatto ciò che gli riesce meglio. Segnare la rete che ha dato il via alle danze al 32’, quando ha finalizzato da un passo una straordinaria azione personale di Jean Seri, il centrocampista che tanto piace alla Roma. Non un gol qualunque, ma il primo del Nizza nella competizione. Balotelli è stato poi sostituito al 71’ da Plea, mentre il match d’andata è terminato sull’1-1 per via del pareggio di van de Beek.

Nelle altre partite, 0-0 del Celtic in casa con il Rosenborg e 3-3 in Belgio tra Bruges e Medipol Basaksehir. Vince il Maribor in casa con l’FH (1-0), così come il Vitorul Costanta (1-0 all’APOEL Nicosia), l’Hapoel Beer Sheva (2-0 al Ludogorets), la Dynamo Kiev (3-1 allo Young Boys) e l’Astana (3-1 al Legia Varsavia).