E' già tempo di emozioni forti in Champions: l'ora di Linfield-Celtic, "l'altro" Old Firm

Trecentoventisette anni fa, di questi tempi, l'esercito del re protestante Guglielmo d'Orange sconfiggeva, sulle rive del fiume Boyne - dalle parti della cittadina di Drogheda - la controparte cattolica di re Giacomo II. Ancora oggi, quella battaglia viene festeggiata dai nordirlandesi con grandi falò, che sfociano immancabilmente in scontri con i cattolici, che nella capitale Belfast occupano la parte ovest e il cui cuore sportivo batte unicamente per i campioni scozzesi del Celtic.

Linfield 2017-2018: al Windsor Park, prima del match di Champions League contro La Fiorita (San Marino)

La storia e il destino. Nell'urna di Nyon

In questa cornice, l'urna di Nyon ha fatto il suo ennesimo scherzetto in vista del secondo turno preliminare di Champions League, mescolando il calcio ad aspetti politici, sociali, religiosi. Roba grossa da queste parti. Affiancare Linfield e Celtic nella settimana in cui è in programma la parata più importanti della festa protestante, è una cosa che mette quasi i brividi, se si crede al destino. Il Linfield costituisce l'alter ego dei Glasgow Rangers in Irlanda del Nord: oltre a rappresentare i protestanti di Belfast, indossa perfino la medesima divisa: maglia blu, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi (leggermente diversi dai nero-rossi scozzesi ma, insomma, siamo lì). E' la squadra più vincente dell'Ulster, con 52 campionati conquistati. Una volta, sempre a Belfast, l'alter ego ce l'aveva pure il Celtic, con quel glorioso Belfast Celtic, bello, vincente e... impossibile: dovette sciogliersi al termine della stagione 1948-49 dopo che, nel match del Boxing Day contro il Linfield, alcuni giocatori vennero aggrediti e feriti in un invasione di campo da parte dei tifosi protestanti. Per questo e per mille altri motivi, il match di oggi pomeriggio (con fischio d'inizio al Windsor Park alle 18 italiane), è stato ribattezzata "l'altro Old Firm".

Il posticipo, i bonfire e il divieto d'ingresso ai tifosi biancoverdi

Chi vuole appassionarsi di calcio a Belfast, Derry (per carità, evitate di chiamarla Londonderry tra le maglie biancorosse del Derry City, unica formazione nordirlandese a disputare ll campionato dell'Eire), e commistioni tra cattolici e protestanti alle latitudini dell'Ulster, deve necessariamente prendere in mano il libro "Strikers", ottimo per una lettura intelligente sotto l'ombrellone, e scritto dal massimo esperto italiano, in questo campo Alessandro Colombini, giovane autore a Minuto Settantotto:

Preliminari Champions League 2017-2018, Linfield-La Fiorita: il pubblico dello stadio Windsor Park di Belfast

" La gara è stata posticipata a venerdì pomeriggio proprio per evitare la parata più importante dei protestanti e i loro falò, chiamati "bonfire" - spiega ad Eurosport -. Ad uno di questi, lunedì, a Glasgow, i tifosi dei Rangers hanno appeso uno striscione vergognoso offendendo l'ala biancoverde Scott Sinclair. Il clima, in queste ore a Belfast, è tesissimo. "

L'altro Old Firm

Una gara, peraltro, vietata ai tifosi del Celtic e interdetta agli scozzesi in generale:

" Difficile prevedere quello che accadrà - chiosa Colombini -: secondo me nel nuovissimo Windsor Park ci si limiterà ad assistere la partita. Piuttosto, l'occhio deve andare necessariamente lungo le strade della capitale e a Glasgow. Ci saranno altri bonfire e scontri: la domanda da porsi, piuttosto, è come limitarli... "

Una questione che ha tormentato le ultime notte delle varie amministrazioni e forze di polizia. E alla quale non è possibile trovare una risposta chiara e concreta.

Amichevoli estive 2017: Shamrock Rovers-Celtic

Passeggiata di salute o disfatta impronosticabile?

Celtic e Linfield, in Europa, non si sono mai incontrate. Oggi succede a causa di un crollo irreversibile del calcio scozzese, che costringe i club a partire dai primi turni preliminari. Dopo la figuraccia rimediata in Lussemburgo contro il Progrès Niederkorn, tiferanno Linfield che, dal canto suo, ha liquidato con enorme fatica la pratica sammarinese del La Fiorita di patron Alan Gasperoni e del centrocampista ex Roma Damiano Tommasi, grazie ad un 1-0 nella gara di andata, a Belfast, di Jordan Stewart a tempo scaduto, dopo che Gianluca Vivan aveva respinto un calcio di rigore di Aaron Burns. I Bhoys di Brendan Rodgers non dovrebbero incontrare grossi problemi in questo senso. Ma, nel calcio, non si sa mai. Specie dopo tutte queste premesse...

Champions League 2017-2018, Primo turno preliminare: un contrasto tra Damiano Tommasi e Matthew Clarke durante il match Linfield-La Fiorita