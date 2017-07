Effetto domino Neymar: quello che potrebbe accadere dopo la follia del PSG

L’Equipe parla di “incendio permanente” tra Barcellona e PSG. Le Parisien rilancia con “colpo di genio o colpo di follia”. AS e Marca si stanno già sbizzarrendo sui possibili sostituti. Mentre Radio Catalunya parla di 95% di possibilità che la trattativa si concretizzi. Le parole di ieri di Unai Emery (“Arriverà uno dei primi cinque al mondo”) hanno riacceso una fiamma che sembrava essersi sopita dopo la chiusura del presidente blaugrana Josep Marìa Bartomeu (“Quasi impossibile si realizzi”). In realtà il PSG sta davvero provando a concludere l’acquisto di Neymar. Con l’asso brasiliano sarebbe quasi d’accordo, mentre i 222 milioni necessari per pagare la clausola sarebbero già stati preparati. Ovviamente il trasferimento più costoso della storia del calcio sconvolgerebbe l’intero pianeta e aprirebbe scenari surreali, che potrebbero davvero stravolgere le strategie di tanti top club nel mese di agosto. Ragionando con i condizionali e ovviamente per supposizione, proviamo a capire insieme a cosa potremmo davvero assistere.

Barcellona: Mbappè e Dybala i nomi caldi per sostituirlo

Partiamo da un concetto basilare: se il Barcellona dovesse accettare impotente l’addio di Neymar, avrebbe bisogno di una reazione immediata. Soprattutto per i tifosi, abituati in passato a vedere partire altre “leggende” brasiliane come Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. 222 milioni di euro sono tanti, ma non tantissimi se si vuole puntare a un altro top player. La soluzione più immediata sarebbe puntare su Mbappè. Nonostante i 18 anni il francesino ha già fatto vedere di cosa è capace. Il problema è che, notizia di oggi, il Monaco lo valuta sopra i 150 milioni di euro (il presidente dei monegaschi ha sparato 190). Cifra che impedirebbe di investire il rimanente denaro in un altro grande giocatore. E allora ci sarebbe l’alternativa di due ottimi giocatori meno costosi del francese: Paulo Dybala, sondato da tempo e gradito a Messi, e Ousmane Dembélé, esterno classe 1997 del Borussia Dortmund. Due super colpi per avere un poker offensivo di primo livello.

Marco Verratti FC BarcelonaGetty Images

Occhio a Verratti, Pastore, e a chi potrebbe lasciare il PSG

Da tenere in considerazione, però, c’è anche il futuro di Marco Verratti. Nonostante le parole d’amore ai parigini, il centrocampista del PSG desidera cambiare aria e si è affidato a Mino Raiola per farlo il più velocemente possibile. Difficilmente il Barcellona (principale estimatore di Verratti), dopo essersi fatto soffiare Neymar, avrebbe l’intenzione di avere rapporti con il PSG. Ma dopo una spesa del genere, ovviamente, il club francese avrebbe necessità di incassare del denaro tramite alcune cessioni. E allora oltre a Verratti, occhio a Pastore, Lucas Moura, Krychowiak, Matuidi, Aurier. A chi, insomma, non pare più rientrare nel progetto futuro dei parigini.

Il Real osserva con attenzione e potrebbe intervenire

In tutto questo, il Real Madrid, che ha intascato oltre 110 milioni per gli “esuberi” Danilo, Morata, James Rodriguez (alleggerendo tra l’altro il monte ingaggi), osserva con interesse. Perché Mbappè rimane sempre un obiettivo dei blancos, ma anche Verratti potrebbe rientrare nelle loro mire. Magari con il sacrificio di Toni Kroos, che per ora la Juventus vede distantissimo, ma che potrebbe anche essere liberato in caso di arrivo di un pari ruolo. Immaginate se…Neymar-PSG, Dybala-Barcellona, Dembele-Barcellona, Verratti-Real, Mbappè-Real, Kroos o Modric-Juventus, che per sostituire Dybala avrebbe magari preso sia Keita che Bernardeschi. Il tutto senza coinvolgere i club inglesi. Per adesso solo immaginazione. Semi follia. Ma nel calciomercato moderno, mai dire mai. Neymar al PSG è in grado di stravolgere ogni tipo di granitica certezza. Il termine “Incedibile” non esisterebbe davvero più.