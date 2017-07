Facciamo i conti: da Bayern-Juventus a Roma-Liverpool, tutte le “sinergie” del calciomercato

Dopo le partenze di Arturo Vidal (37 milioni di euro) e Kingsley Coman (28 milioni tra prestito e riscatto), sono arrivati il riscatto di Mehdi Benatia (pagato 20 in totale) e l’ufficializzazione di Douglas Costa (sei milioni di prestito più diritto di riscatto a 40). Sull’asse Baviera-Piemonte si concretizza un affare dietro l’altro. Gli ottimi rapporti tra Juventus e Bayern Monaco, infatti, hanno portato nelle ultime tre stagioni un fitto scambio di giocatori. E il fatto che Allianz sia ora main sponsor dello stadio di entrambe le società è puramente casuale. In realtà, soprattutto nel calciomercato moderno, con un club “amico” è molto più semplice intavolare e portare a compimento trattative anche inizialmente complicate. E la ritrovata sinergia tra il Bayern e la Juve si ricollega ad operazioni “storiche” come Robert Kovac, Salihamidzic, Reuter o Kohler. Abbiamo allora provato ad indagare su tutti i legami, interni ed internazionali, dei principali club europei, rifendoci in particolare alle ultime 10 stagioni.

La Roma strizza l’occhio al Liverpool, Porto-Atletico e Barcellona-Arsenal altre liason

Qualche settimana fa, invece, la Roma ha ceduto al Liverpool Mohamed Salah a fronte di un corrispettivo fisso di 42 milioni di euro, e variabile, fino a un massimo di 8 milioni di euro di bonus. L’egiziano è solo l’ultimo di una serie di affari che ha visto protagonisti anche Riise (dalla Premier alla Serie A), Aquilani, Borini e Doni. Ma se consideriamo solo le trattative tra campionati diversi, i due club che hanno mosso più giocatori sono stati Porto e Atletico Madrid (con la supervisione anche di un super procuratore come Jorge Mendes): Oliver Torres (20 milioni di euro), Adrian Lopez (11), Diogo (prestito) dalla Spagna al Portogallo e Radamel Falcao (40), Jakson Martinez (37), Ruben Micael (5), Cristian Rodriguez (prestito) e Assuncao (3) nella direzione opposta. Buon feeling anche tra Real e United, con Cristiano Ronaldo (94 milioni), Heinze (12), Hernandez (3) e Di Maria (75) coinvolti e tra Barcellona e Arsenal, dove Alexis Sanchez (pagato dall’Arsenal oltre 40 milioni) ha rappresentato una sorta di “risarcimento” per i precedenti acquisti blaugrana (via Londra) di Hleb (17 milioni), Fabregas (34), Song (19) e Vermaelen (19). James Rodriguez, arrivato al Bayern dal Real, è la quinta operazione tra bavaresi e merengues negli ultimi otto anni, dopo Robben (24), Alonso (9), Kroos (30) e Altintop (prestito). Milan-Chelsea (Shevchenko, Van Ginkel, Pasalic, Essien, Torres) e Roma-PSG (Marquinhos, Menez, Giuly e Digne) si sono rivelati altri ottimi canali operativi.

I principali legami dal 2007/08 ad oggi

Squadre Numero di affari Porto-Atletico Madrid 8 Barcellona-Arsenal 5 Roma-Liverpool 5 Bayer Monaco-Real Madrid 5 Milan-Chelsea 5 Bayern Monaco-Juventus 4 Real Madrid-Manchester United 4 PSG-Roma 4

In Serie A le big hanno le loro squadre satellite

Normale, poi, che oltre ai legami internazionali sui grandi giocatori, esista per ogni società la corsia preferenziale interna. Riccardo Orsolini, passato in prestito dalla Juventus all’Atalanta, prosegue il filo saldissimo che lega Bergamo a Torino, che dal 2012 ad oggi ha interessato Caldara, Spinazzola, Padoin, Peluso, Gabbiadini, Boakye. La Juventus ha concluso spesso operazioni anche con Sassuolo, Udinese, Pescara e Genoa. Genoa che, tra l’altro, molto spesso interagisce con Milan (Bertolacci e Lapadula solo gli ultimi nomi) e Inter (un elenco infinito che comprende Milito, Motta, Palacio, Laxalt, Ranocchia o Ansaldi). Mentre i nerazzurri hanno rapporti stretti e perpetui soprattutto con Sampdoria (vedi Skriniar) e Lazio. Il Napoli, al contrario, flirta con Udinese ed Empoli (anche grazie a Sarri, che ha portato in Campania Tonelli, Valdifiori e Hysaj e ha mandato a in Toscana El Kaddouri e Maiello). Cagliari, Genoa e Sassuolo (Pellegrini, Marchizza, Ricci o Defrel per citare gli ultimi) sono invece in orbita Roma, soprattutto per quel che riguarda i giovani da mandare a giocare.

Top club italiani Società con cui interagiscono di più Juventus Atalanta, Sassuolo, Udinese, Genoa, Pescara Roma Sassuolo, Genoa, Cagliari, Milan Napoli Udinese, Empoli, Atalanta Inter Genoa, Sampdoria, Lazio Milan Genoa, Atalanta, Roma

Legami interni europei: da United-Everton a Barcellona-Siviglia

Ma quelli che più o meno erroneamente vengono definiti “club satellite” non sono un vezzo esclusivamente italiano. Anche negli altri maggiori campionati europei le società più competitive hanno internamente società con le quali trattano constantemente. Wayne Rooney, ad esempio, e Romelu Lukaku, sono le due ultime grandi notizie di mercato in Premier. Ma i rapporti Everton-Manchester United sono datati e solidissimi, come testimoniano Schneiderlin, Howard, Gibson, Cleverley, Saha e Fellaini. E, rimanendo in Inghilterra, esistono buoni rapporti anche tra grandi club: Liverpool-Chelsea (Sturridge, Moses, Cole e Torres, Meireles, Benayoun) o City-Arsenal (Adebayor, Nasri, Tourè, Clichy e Sagna). In Spagna il Real manda spesso i suoi “scarti” al Valencia e tra Barcellona e Siviglia (oltre a Rakitic, Vidal, Caceres o Dani Alves) c’è un doppio filo che include spesso giovani di prospettiva (Deulofeu e Denis Suarez nel recente passato). Diverso, invece, è il discorso del Bayern Monaco, che ha frequentemente “saccheggiato” il Borussia Dortmund (Lewandowski, Gotze, Hummels ecc). In quest’ultimo caso più che di “sinergia” possiamo parlare di “strategia”. Togliere all’avversario più forte i pezzi più pregiati.