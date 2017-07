Facciamo i conti: Juventus e Milan regine social in Italia, ma Real e Barcellona sono distanti

Nell'estate in cui John Terry viene annunciato su Twitter dall'Aston Villa simulando una finta chat whatsapp e Lorenzo Pellegrini riabbraccia la Roma dopo aver segnato un gol virtuale in un videogioco, risulta quasi scontato sottolineare l'importanza dei social network nella comunicazione di tutti i principali club professionistici dello sport più seguito al mondo. Le strategie social sono ormai alla base del marketing delle società, sia italiane che europee, e rappresentano una vetrina determinante nel contatto diretto con tifosi e appassionati. La nuova avventura di Luciano Spalletti in nerazzurro è ripartita al grido di #Interiscoming, hashtag già di culto per qualsiasi fan della squadra milanese, mentre il Napoli conclude ogni suo tweet o ogni suo post su Facebook con #ForzaNapolisempre, motto perpetuo nel cuore di ogni tifoso azzurro. La scelta di parole, foto e singole campagne viene ponderata dai club con massima attenzione, grazie a team di lavoro preparati ed efficienti. Ogni ufficio stampa, infatti, deve ormai essere preparato per gestire via social anche le situazioni più intricate, compresi gli imbarazzi recati da calciatori non ancora in grado di capire l'importanza di questi strumenti di comunicazione di massa. Visibilitá resta la parola chiave, che poi genera ovviamente anche profitto economico a lungo termine.

Il confronto italiano (dati in milioni di follower/like)

Squadra Facebook Twitter Instagram Totale (incluso Youtube) Juventus 30,4 4,6 7,3 42,8 Milan 24,8 4,9 3,3 33,3 Roma 8,9 1,4 1,1 11,6 Inter 6,2 1,3 1,4 9 Napoli 3,9 1,1 0,6 5,8 Fiorentina 2,1 0,6 0,2 2,8 Lazio 0,8 0,4 0,2 1,4

Juventus, che boom! Roma meglio dell'Inter

In questo continuo sviluppo di un settore destinanto a rimodernarsi di continuo, la rilevanza delle strategie social può essere constatata confrontando in vari periodi temporali l'aumento del numero dei follower e seguaci. L'abbiamo fatto considerando unicamente i profili nella lingua madre di ogni club europeo, ben consci che i profili in altre lingue hanno comunque minor risonanza e seguito. La Juventus, da settembre 2016 a giugno 2017, è cresciuta di quasi il 30%, passando da 33 milioni di follower a quasi 43 milioni sparsi tra Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. Il Milan, al contrario, pur mantenendo la palma di club italiano con più follower su Twitter (siamo quasi a 5 milioni, ma va specificato che il club rossonero ha un profilo unico in cui twitta anche in inglese), è passato da 31,5 milioni a 33,3, perdendo margine nel confronto generale con la Juve. La Roma ha superato nell'ultimo anno l'Inter, mentre Napoli e Fiorentina restano a distanza di sicurezza. La Lazio è l'ultimo club italiano a superare il milione di follower complessivo tra i vari social, mentre tra i club "minori" merita rispetto la performance del Sassuolo, che sui social viene comunque apprezzato.

I club piú seguiti all'estero (dati in milioni di follower/like)

Squadra Totale (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) Real Madrid 182 Barcellona 178 Manchester United 103 Chelsea 74 Arsenal 65 Bayern Monaco 57 PSG 43

All'estero come nella realtà: Barcellona e Real dominatrici

E nel resto d'Europa com'è la situazione? Diciamo che rispecchia perfettamente l'andamento generale. Nel senso che all'estero i social vengono usati di più e da più persone. Ed è normale che questo si rifletta anche nel calcio. Real e Barcellona, solo su Facebook, hanno sfondato i 100 milioni di like nelle loro pagine ufficiali, mentre su Twitter restano tranquille sopra i 20 milioni di follower. Complessivamente in un anno sono crescute entrambe di circa 30 milioni di follower, cioé ad esempio di quasi i seguaci attuali del Milan. Poi ci sono Manchester United, Chelsea ed Arsenal, mentre Bayern e PSG superano di poco le nostre due big Juve e Milan. City e il resto delle anglo-spagnole, invece, restano al di sotto dei nostri club principali, cosí come Borussia Dortmund e Monaco, seconde nei rispettivi Paesi. In una guerra di popolarità sempre agguerrita e stimolante. Perché resta innegabile che, nella quotidianità in cui viviamo, rispetto, considerazione e tifosi non si conquistano solo sul campo, ma anche tramite i "messaggi" twittati o postati sui vari social network.

Si ringrazia Michele Varlotta per la collaborazione nella ricerca dei dati