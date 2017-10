Heynckes vincente anche in Champions: il suo Bayern travolge il Celtic, 3-0 all'Allianz

Tutto facile per il ritorno in Champions League di Jupp Heynckes, che con il suo Bayern demolisce 3-0 il malcapitato Celtic. Vantaggio al 17’ con Müller: suo il colpo di testa su cross di Kimmich che impensierisce Gordon, il portiere degli scozzesi non trattiene e lo stesso Müller realizza in tap-in. Al 29’ c’è il raddoppio con Kimmich che di testa infila su assist di Coman. Il Celtic non oppone resistenza e al 51’ c’è anche il 3-0 con la rete di Hummels che prende l’ascensore e di testa mette la parola fine al match. Bayern che sale così a quota 6, alle spalle del PSG a punteggio pieno.

La statistica

40 - Con il gol dell’1-0, Thomas Müller è il primo giocatore tedesco a raggiungere quota 40 gol in Champions League.

Il Tweet

Dopo i fischi, e qualche mugugno, delle ultime settimane, arrivano i meritati applausi dell’Allianz Arena per il Bayern Monaco…

Tabellino

Bayern Monaco-Celtic 3-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich (80' Rafinha), J.Boateng, Hummels, Alaba; Rudy, Thiago Alcántara (67' A.Vidal); Robben, T.Müller, Coman (78' James Rodríguez); Lewandowski. All. Jupp Heynckes.

Celtic (4-2-3-1): Gordon; Gamboa, Lustig, Boyata, Tierney; Ntcham, S.Brown; P.Roberts (78' J.Forrest), S.Armstrong (65' Rogić), S.Sinclair; Griffiths (65' M.Dembélé). All. Brendan Rodgers

Marcatori: 17’ T.Müller (B), 29’ Kimmich (B), 51’ Hummels (B)

Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Ammoniti: 39’ P.Roberts

Espulsi: nessuno