Il Barcellona vince nonostante Piqué: 3-1 all'Olympiakos e centesimo gol di Leo Messi in Europa

Nonostante Gerard Piqué, il Barcellona vince contro l'Olyimpiakos e resta a punteggio pieno nel gruppo D davanti a Juventus e Sporting Lisbona. Il Barcellona vince nonostante Piqué, dicevamo, perché sul risultato di 1-0 a fine primo tempo il difensore catalano si fa cacciare per doppia ammonizione dopo aver segnato di braccio su cross di Deulofeu. Eppure i blaugrana, già in vantaggio per 1-0 grazie all'autorete goffa di Nikolaou al 18', non tremano neanche un minuto e rimpinguano il parziale nella ripresa. Arriva anche il 100esimo gol di Lionel Messi in competizioni UEFA (97 in Champions League), su punizione per il 2-0, prima che Digne con un preciso diagonale di sinistro chiuda definitivamente ogni discorso. Statisticamente, curioso che i catalani abbiano giovato del quinto autugol a favore in questa stagione: dopo le 15 reti di Messi, sono proprio le autoreti la seconda fonte di gol per la formazione di Valverde (5), ancora più che Luis Suarez (3), spento e davvero impreciso questa sera. Finisce 3-1 per i catalani, con il gol di Nikolaou all'89' che è il primo subito dal Barcellona in questa edizione della Champions League.

Cronaca della partita

Il Barcellona entra sul campo del Camp Nou e sotto il diluvio con l’intenzione di chiudere quanto prima la contesa: la prima vera occasione, dopo cinque minuti di pressione offensiva, è per Suarez che in spaccata non riesce a deviare in rete una spizzata di Umtiti. All’11’ Gerard Piqué spende un giallo per fermare un contropiede dei greci, mentre al 18’ i catalani passano nella maniera meno attesa. Deulofeu crossa di destro di prima intenzione, il giovane Nikolaou svirgola il rinvio e deposita nella propria porta. Questo diventa il quinto autogol a favore del Barcellona in questa stagione, seconda fonte di gol dietro a Messi (12). Al 21’ Deulofeu si libera di Koutris e calcia di destro sul primo palo trovando i piedi di Proto a dir di no. Al 23’ Paulinho segna il raddoppio ma l’azione viene fermata per un fuorigioco in partenza di Iniesta. Al 25’ lo stesso Paulinho raccoglie un lungo cross e di testa colpsice la traversa anticipando l’uscita di Proto. Il Barcellona non alza il piede: al 26’ il destro di Deulofeu su sponda di Messi viene sporcato in corner, al 27’ Messi viene murato a due metri dalla porta. Al 33’ Suarez viene lanciato in profondità da Messi ma si fa parare da Proto sbagliando un’occasione che per uno come lui è poco più di un gioco da ragazzi. Al 37’ si vede finalmente l’Olympiakos: Odjidja si coordina perfettamente su un rinvio corto della difesa catalana e al volo di sinistro sfiora il palo lontano. Al 42’ la frittata di Piqué: Delulofeu crossa teso al centro, il difensore catalano in proiezione offensiva appoggia in rete con il braccio. Secondo giallo inevitabile e Barcellona in dieci uomini. Ad inizio ripresa Valverde si copre subito per evitare rischi: fuori Deulofeu, dentro Mascherano. E la mossa paga: il Barcellona concede un paio di ripartenze ai greci ma poi chiude la partita in tre minuti. Al 61’ Leo Messi su punizione trova il suo 100esimo gol in competizioni Uefa, al 64’ Digne riceve da Suarez e scarica un diagonale sinistro molto preciso a battere Proto per il 3-0. Nel finale Nikolaou si redime dopo l'autorete e segna il gol della bandiera su azione di corner.

Il tweet della partita

100 - Leo Messi raggiunge quota 100 gol in carriera nelle competizioni UEFA

Il tabellino

Barcellona-Olympiakos 3-0

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6, Sergi Roberto 6, Pique 4, Umtiti 6,5, Digne 7, Busquets 6 (dall'80' Andre Gomes sv), Iniesta 6,5 (dal 67’ Rakitic 6), Paulinho 6,5, Messi 7,5, Suarez 5, Deulofeu 6 (dal 46’ Mascherano 6). All. Valverde 6

Olympiakos (4-3-3): Proto 6,5, Elabdellaoui 5, Nikolaou 6, Botia, Koutris 5; Gillet 5 (dal 55’ Djurdjevic 6), Romao 5,5, Zdjeler 5; Carcela 6 (dal 65’ Pardo 5,5), Odjidja 6 (dal 72' Fortounis), Androutsos 5. All. Lemonis

Arbitro: William Collum

Gol: aut. Nikolaou al 18’, Messi al 61’, Digne al 64’, Nikolaou all'89'.

Ammoniti: Piqué, Romao, Nikolaou, Elabdellaoui

Espulso: Piqué al 42’ pt per doppia ammonizione