Il Napoli soffre per 30', poi spaventa il Manchester City: 2-1 all'Etihad

Il Napoli riparte dal minuto 33 ed esce a testa alta dall'Etihad Stadium. Sulla bilancia bisogna, però, mettere una prima mezzora di superiorità schiacciante del Manchester City, una lezione di calcio e di gioco che si è manifestata in 2 gol (Sterling-Jesus), una traversa (De Bruyne) e un salvataggio sulla linea (Koulibaly su Gabriel Jesus). I partenopei hanno avuto il merito di non mollare e di restare in partita anche dopo il rigore fallito da Mertens. Nella ripresa, Diawara ha riaperto un discorso che sul piano della manovra era già stato riequilibrato dagli ospiti, trasformati dall'ingresso di Allan. Alla fine restano i rimpianti per una sconfitta che complica i piani di qualificazione: i Citizens volano a punteggio pieno a quota 9, lo Shakhtar sale a 6 punti e gli uomini di Sarri rincorrono, fermi a 3.

La cronaca della partita

I primi 33 minuti sono a senso unico. Il City impone il suo possesso palla e al 9' sblocca la partita: Sané innesca David Silva che affonda sulla sinistra, il tiro di Walker viene murato da Koulibaly ma Sterling, tutto solo, insacca con Reina a terra. Al 13' è già 2-0: il pallone di De Bruyne taglia l'area dalla destra, sia Koulibaly che Albiol sono in ritardo e per Gabriel Jesus è un gioco da ragazzi segnare. La combinazione veloce Sterling-Sané-De Bruyne manda al tiro da fuori il belga che centra la traversa. Gabriel Jesus si gira e calcia in porta: Reina devia e Koulibaly salva sulla linea.

Amadou Diawara, Manchester City-Napoli, Getty ImagesGetty Images

Il Napoli si sveglia e sul cross di Callejon Walker affossa Albiol: Mertens si fa parare il rigore da Ederson. Jesus impegna ancora Reina. Nella ripresa, Hamsik a colpo sicuro trova il salvataggio di Stones con il basso ventre. Ghoulam penetra in area e viene steso da Fernandinho: Diawara dal dischetto accorcia al 73'. Jesus viene giustamente fermato per fuorigioco, poi Mertens spreca. Sané e Gundogan vengono murati da Reina nel finale.

La statistica chiave

6 - I portieri del Manchester City hanno salvato sei rigori di fila in Champions League. Poi è arrivato Diawara...

Il tweet da non perdere

Primo tempo stellare di De Bruyne

Il migliore in campo

Kevin De Bruyne : inventore di calcio. Il primo tempo del belga è spaziale ed è coronato dal 13esimo assist stagionale e da una traversa con il pallone che rimbalza al di qua della linea di porta. Poi rifiata come tutto il City.

Il peggiore in campo

Dries Mertens: negativo. Il rigore sbagliato poteva riaprire il match già nella prima frazione e l'errore lo condiziona. Spreca un paio di occasioni nitide. La rabbia è giustificata.

La dichiarazione

Dries Mertens: "Per 30' non abbiamo fatto il nostro gioco, poi abbiamo dimostrato di poter giocare qua. Provo grande rabbia per il rigore sbagliato".

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Silva (76’ Gundogan); Sterling (70’ Bernardo Silva), Gabriel Jesus (87’ Danilo), Sané. All. Guardiola

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj (70' Maggio), Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (78' Ounas); Callejon, Mertens, Insigne (57' Allan). All. Sarri

Arbitro: Mateu Lahoz (SPA)

Gol: 9' Sterling (M), 13' Gabriel Jesus (M), 73' rig. Diawara (N)

Note: ammoniti Walker, De Bruyne, Fernandinho, Albiol, Maggio