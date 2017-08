Il Nizza elimina l'Ajax ed è sul cammino del Napoli, fuori la Dinamo Kiev: Roma in terza fascia

Venerdì 4 agosto a Nyon, alle ore 12, il Napoli conoscerà la sua avversaria per il playoff in cui ci si gioca l'accesso alla fase a gironi della Champions League: gli uomini di Maurizio Sarri, che nel pomeriggio hanno battuto il Bayern Monaco nell'Audi Cup, troveranno di fronte a loro una tra Steaua Bucarest, Nizza, Young Boys, Istanbul e Hoffenheim. Le gare di andata sono in programma il 15/16 agosto, quelle di ritorno il 22/23 agosto. Cadono squadre importanti come l'Ajax, che viene fermato sul 2-2 dal Nizza all'AmsterdamArenA, e saluta la Champions League al terzo turno.

Passano al quarto turno preliminare anche l'Apoel Nicosia, lo Slavia Praga, il Copenhagen, l'Hapoel Beer Sheva, il Maribor, l'Olympiacos, il Rijeka, il Celtic e l'Astana. Al sorteggio il Napoli sarà testa di serie insieme a Siviglia, Liverpool, Cska Mosca e Sporting Lisbona. L'eliminazione della Dinamo Kiev per mano degli svizzeri dello Young Boys spinge invece la Roma in terza fascia per il sorteggio del prossimo 24 agosto a Montecarlo, quando verranno definiti i gironi.

Questi i principali risultati di serata.

CSKA Mosca-AEK Atene 2-0 (1-0)

Istanbul Basaksehir-Brugge 3-3 (2-0)

Viktoria Plzen-Steaua Bucarest 2-2 (1-4)

Young Boys-Dinamo Kiev 1-3 (2-0)

Ajax-Nizza 1-1 (2-2)