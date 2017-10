Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Juventus-Sporting Lisbona, match valido per la terza giornata del gruppo D di Champions League, in programma mercoledì 18 ottobre alle 20.45 allo Allianz Stadium.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.All. Allegri

Indisponibili: Howedes

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; William Carvalho, Battaglia; Martins, Bruno Fernandes, Acuna; Dost. All. Jorge Jesus

Indisponibili: Doumbia

Statistiche

Primo confronto in gara ufficiale fra Juventus e Sporting Lisbona.

La Juventus ha vinto 5 dei 7 confronti giocati contro formazioni portoghesi in casa nelle Coppe Europee (bilancio: 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in bilancio). L’unica sconfitta risale alle semifinale di Coppa Campioni del 1967-68 contro il Benfica di Eusebio (autore del gol del definitivo 1-0).

Lo Sporting non ha mai vinto in campo europeo una trasferta in Italia, in 14 precedenti il bilancio parla di 4 pareggi e 10 sconfitte.

La Juventus è imbattuta tra le mura amiche da 20 partite consecutive (17 vittorie e 3 pareggi, il bilancio), è la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitte in Champions League. L’ultima sconfitta interna risale all’aprile 2013 (0-1 conro il Bayern Monaco)

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 14 gare disputate in Champions League (2 pareggi e 2 sconfitte)

Lo Sporting Lisbona ha superato la fase a gironi solamente una volta nelle ultime 7 partecipazioni in Champions League (stagione 2008/2009)

I portoghesi hanno vinto più gare in trasferta in questa edizione di Champions League, rispetto che nelle precedenti due stagioni.

Lo Sporting è allergico al pareggio: le ultime 13 partite disputate nella massima competizione europea si sono concluse o con vittorie o con sconfitte (4 pareggi e 9 ko). Nelle ultime 30 partite in Champions nessuna è finita senza gol, l’ultimo clean sheet risale al settembre 2016 (2-0 contro il Legia Varsavia)

Lo Sporting Lisbona è la squadra sanzionata con più cartellini (9) e che ha fatto più falli (36) in tutta l’edizione odierna della Champions League

Mario Mandzukic ha segnato in tutte le ultime tre gare di Champions League, si tratta della sua più lunga striscia di reti realizzate nella competizione