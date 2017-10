L'attimo fuggente: la Roma ed un'occasione da cogliere con il Chelsea per sognare la qualificazione

E se la Roma fosse la sorpresa? Intendiamoci: il sorteggio di Montecarlo non è stato affatto benevolo con i giallorossi, trovatisi in un girone di ferro con Chelsea ed Atletico Madrid. Inevitabile dunque, in un ipotetico power ranking iniziale, che la Roma partisse in terza fila in questo raggruppamento. Dopo due partite su sei, quando è chiaramente ancora presto per tracciare qualsiasi bilancio, la Roma insegue il Chelsea a due punti di distanza e guarda dall’alto l’Atletico Madrid, che non ha ancora trovato la prima vittoria (ma potrebbe arrivare questa sera contro il Qarabag) e conta un solo punto all’attivo.

Dove vogliamo arrivare? La partita di stasera a Stamford Bridge, se interpretata nella giusta maniera, potrebbe aprire uno spiraglio molto interessante per i giallorossi in classifica. Riavvolgiamo un attimo il nastro per non eccedere con i voli pindarici: la Roma di Di Francesco non ha ancora convinto del tutto in campionato, anche se i risultati non possono essere catalogati come negativi. Dopo le quattro vittorie consecutive contro Verona, Benevento, Udinese e Milan è giunta la sconfitta casalinga con il Napoli, che ha ridimensionato i giallorossi così come accadde sempre all’Olimpico contro l’Inter. In Champions League i capitolini hanno raccolto un punto sofferto, molto sofferto, contro l’Atletico Madrid ed hanno vinto senza incantare contro il Qarabag.

Ciò vuol significare che quella che abbiamo di fronte non è la miglior Roma, e che il buon di Di Francesco ha ancora parecchi chilometri da percorrere prima di trovare l'assetto giusto. Però stasera a Stamford Bridge la Roma ha un’occasione che può permettersi di sfruttare: il Chelsea di Antonio Conte arriva da due sconfitte consecutive, una congettura negativa che si verifica per la prima volta da quando il salentino è alla guida dei Blues. Oltretutto, l’ultimo passo falso di Selhurst Park contro il Crystal Palace è abbastanza difficile da digerire, contro una squadra che fino a sabato era ferma a zero punti e soprattutto a zero gol segnati. Avrà una discreta pressione sulle spalle da gestire e anche alcune assenze a cui far fronte: N'Golo Kantè, Danny Drinkwater e Victor Moses. Recupera Alvaro Morata, in extremis, ma non sarà comunque al meglio della forma.

Video - Florenzi, da Milano a Milano: un gol per rinascere 01:06

La Roma non ha niente da perdere, arriva a questa sfida da sfavorita (e priva di Manolas), ma può comunque far paura ai Blues. Con la mente libera ed una partita precisa ed attenta, la formazione di Eusebio Di Francesco potrebbe anche modificare le gerarchie all’interno del girone. Poi è indubbio che serva un salto di qualità e di mentalità: però mai dire mai, perché se c’è un’occasione da cogliere contro un Chelsea ferito, è proprio stasera.