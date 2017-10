La Roma ha superato i parametri del Financial Fair Play: l'Uefa chiede nuove valutazioni

Il Financial Fair Play torna ad essere un tema di stretta attualità e di grande preoccupazione per il calcio italiano e in particolare per la Roma, la società giallorossa con una nota ufficiale, ha comunicato di non aver rispettato i termini dell’accordo con l’Uefa per quanto riguarda il Fair Play Finanziario nell’esercizio al 30 giugno 2017, chiuso con un rosso di 42,6 milioni di euro.

Il comunicato dell’As Roma

" Nel mese di aprile 2017 la Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario per Club della UEFA (CFCB) ha reso noto che l’AS Roma ha rispettato gli obiettivi fissati per la stagione 2016/17 previsti nell’Accordo transattivo sottoscritto con l’UEFA l’8 maggio 2015. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo stesso, il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017/18 e prevede l’impegno a raggiungere il Pareggio di Bilancio per il periodo di monitoraggio costituito dagli esercizi 2014/15, 2015/16 e 2016/17. A tale riguardo, si segnala che il Risultato economico conseguito al 30 giugno 2017, unitamente ai Risultati dei due precedenti esercizi, si presenterà, per questo solo parametro, oltre la soglia prevista dall’Accordo transattivo. Pertanto, la Società sarà presumibilmente soggetta all’invio all’UEFA di maggiori informazioni economico-finanziarie e, successivamente, il CFCB potrà richiedere eventuali chiarimenti per le valutazioni del caso. Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una sanzione a fronte di questo tipo di violazione, e a maggior ragione quale tipo di sanzione, non è oggi prevedibile quale decisione potrà essere assunta dal CFCB alla conclusione degli eventuali approfondimenti sopra descritti. "

Cosa rischiano i giallorossi?

Come si evince dalla nota pubblicata sopra, la dirigenza giallorossa nelle prossime settimane invierà nuovi documenti all’Uefa, il cui organo di controllo verificherà la situazione del club presieduto da James Pallotta. Come si legge nel regolamento UEFA, a seconda di determinati fattori, una violazione delle regole non determina l’esclusione automatica di un club ma lo statuto prevede che una società possa incorrere in diversi provvedimenti. Si va dalle sanzioni più leggere (avvertimento, richiamo e multa), a provvedimenti più pesanti (la decurtazione di punti, la trattenuta degli introiti ricavati da una competizione Uefa, il divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni UEFA o la limitazione del numero di giocatori che il club può iscrivere in Champions League o Europa League) fino alla squalifica dalle competizioni in corso, l’esclusione da future competizioni o la revoca di un premio o di un titolo ottenuto sul campo.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Il Tempo, la Roma dovrebbe aver sforato i parametri del Financial Fair Play per una cifra irrisoria, e per tanto, al momento, andrebbe incontro solamente a una multa.