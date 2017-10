Le pagelle di Chelsea-Roma 3-3: Kolarov e Dzeko da sogno, Juan Jesus da incubo

Chelsea

Thibaut COURTOIS 6 - Niente miracoli, niente errori evidenti. Bravo ad allungare il piedone per dire di no a Nainggolan, poi battuto senza colpe particolarmente evidenti da Kolarov e Dzeko.

Cesar AZPILICUETA 5,5 - Deve aiutare Zappacosta nel contenimento di Kolarov e Perotti, scatenati. Missione non semplice: l'ex laziale lo fa fuori senza problemi riaprendo la gara.

Andreas CHRISTENSEN 5,5 - In netta difficoltà appena la Roma inizia a proporsi con maggiore pericolosità dalle parti dell'area di casa. Si perde Dzeko e il bosniaco non lo perdona.

Gary CAHILL 6,5 - Il migliore dei tre difensori. Fa quello che può per chiudere qualche buco che viene a crearsi, non risparmiandosi e chiudendo con una bella fasciatura in testa.

Davide ZAPPACOSTA 5 - Non bene. Irretito dalla verve dello scatenato Kolarov, non riesce mai a sprigionare la propria velocità e patisce in fase difensiva (dal 77' Antonio RUDIGER s.v.)

Cesc FABREGAS 5,5 - Il pallone ce l'ha quasi sempre la Roma e allora lui è costretto a una gara di sacrificio, puramente difensiva. Per tutti i 90 minuti il suo talento non emerge praticamente mai.

David LUIZ 6,5 - Prestazione "normale" rialzata però dallo splendido siluro dell'1-0. Resta in campo nonostante un problema muscolare e bada al contenimento davanti alla difesa (dal 57' PEDRO 6 - Il suo ingresso riporta il Chelsea con il 3-4-3 e qualche pericolo per la Roma arriva. Suo il cross che Hazard devia in rete di testa)

Tiemoué BAKAYOKO 5,5 - Manca un paio di buone occasioni per chiudere la gara a fine primo tempo e in mezzo al campo costruisce una diga con qualche falla: tanta corsa a vuoto e un'ammonizione.

Marcos ALONSO 5,5 - Quasi non si vede in campo. Praticamente nullo in fase di spinta, nonostante i patimenti difensivi di Bruno Peres.

Alvaro MORATA 5 - Inizia male, con un tiro debole debole tra le mani di Alisson, e non prosegue molto meglio. Fortunato nel servire Hazard davanti alla porta, battaglia a vuoto nonostante la serata no dei difensori della Roma.

Eden HAZARD 7,5 - Inimitabile. L'unico fuoriclasse a disposizione del Chelsea tra tanti buoni giocatori. Quando ha il pallone tra i piedi sai già che qualcosa di buono potrebbe nascere, e così è anche stasera: doppietta provvidenziale e tanti spunti (dall'80' WILLIAN s.v.)

All. Antonio CONTE 5,5 - Deve ringraziare Hazard e la difesa della Roma. Punto. Il suo Chelsea, come rendimento e come organizzazione, è lontano parente della macchina da guerra della scorsa stagione.

Eden Hazard (L) vies with Roma's Dutch midfielder Kevin StrootmanGetty Images

Roma

ALISSON 6 - Raccoglie tre palloni dentro la propria porta, ma può legittimamente prendersela con i difensori e con la loro serata no. Per il resto fa il suo, non sbagliando.

Bruno PERES 5,5 - Fa su e giù sulla fascia, ma con un'efficacia minore rispetto a quella di Kolarov. Il primo gol di Hazard, poi, nasce da un suo pallone perso in maniera banale. Nel finale manda comunque nel panico il Chelsea.

Federico FAZIO 5,5 - Stasera è un pericolo pubblico: se pressato va sempre in ambasce, rischia di combinare un pasticcio venendo salvato da Alisson e sbaglia più di un disimpegno. Si rifà con il bel lancio che manda Dzeko in porta.

Juan JESUS 4,5 - A differenza di Fazio, della sua prestazione non c'è quasi nulla da salvare. Tiene male la posizione, sbaglia appoggi banali mettendo in difficoltà la squadra e regala a David Luiz il gol del vantaggio. Serata da dimenticare.

Aleksandar KOLAROV 7,5 - Sontuoso. Se la Roma rimane in partita è grazie alla sua serenità nel giocare il pallone, alle sue discese continue e, soprattutto, al gran gol del 2-1. Uno dei colpi migliori della passata sessione estiva di mercato.

Kevin STROOTMAN 5,5 - Un po' timido in fase di proposizione, anche se qualche buona intuizione ce l'ha pure lui. Mette Nainggolan davanti alla porta, ma potrebbe fare di più (dall'83' Alessandro FLORENZI s.v.)

Maxime GONALONS 6 - Nel primo tempo non gira come dovrebbe ed è compartecipe, con Bruno Peres, del gol del raddoppio di Hazard. Molto meglio nella ripresa: sbaglia meno e diventa il fulcro del centrocampo.

Radja NAINGGOLAN 6 - Il solito impegno costante, il solito atteggiamento da guerriero, non corroborato però da iniziative tecniche di rilievo. Nel primo tempo potrebbe segnare, ma non è cattivo sotto porta. Nel complesso, alterna cose buone ad altre meno buone.

GERSON 5,5 - Titolare a sorpresa, stavolta se la cava meglio rispetto al primo tempo dello scorso campionato in casa della Juve, ma ancora non ci siamo. Spesso è nel vivo della manovra, ma nonostante il talento è acerbo e ancora inadatto per questi livelli.

Edin DZEKO 8 - Riferimento fondamentale là davanti: viene a prendersi palla, si allarga, apre il gioco, fa salire i compagni. Un tuttofare, altro che centravanti vecchio stampo. La sua doppietta, poi, con tanto di gol meraviglioso del momentaneo 2-3, è una perla. Partitone nonostante la tripletta mancata nel finale.

Diego PEROTTI 7 - Ha l'unica pecca di non calciare mai con la giusta cattiveria quando ne ha la possibilità, ma è uno dei migliori: attivissimo, bravo nel tagliare da sinistra al centro e nel duettare con Kolarov (dall'88' Stephan EL SHAARAWY s.v.)

All. Eusebio DI FRANCESCO 7 - Impone alla squadra una mentalità da grande, sullo 0-0 e pure sul 2-0 per gli avversari. Sorprende con la scelta di puntare su Gerson, ma è il collettivo a far sognare la Roma.