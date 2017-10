Le pagelle di Juventus-Sporting Lisbona 2-1: bene Chiellini e Mandzukic, opaco Dybala

===Le pagelle della Juventus===

Gianluigi BUFFON 6 - Sul gol prova a fare un miracolo, che riesce in parte. Per il resto non deve compiere parate fondamentali.

Stefano STURARO 5,5 - Ritenerlo inadeguato a palcoscenici del genere è troppo? Forse, ma lui da terzino pare sempre in apnea, risultando insicuro persino nei passaggi elementari. Qualità poca poca, abnegazione tanta. Ma non sempre basta. (Dal 83' DOUGLAS COSTA 6,5 - Sette minuti per entrare in modo decisivo nell'esito del match. Crossatore vero, assist di vitale importanza).

Mehdi BENATIA 4,5 - Male. Non trova l'anticipo, pare lento e spaesato, viene spesso sorpreso dai movimenti e dalle sponde di Dost. In pessime condizioni psico-fisiche. Esce all'intervallo per infortunio. (Dal 46' BARZAGLI 6 - Attento e disinvolto. Porta maggiore sicurezza rispetto a chi lo aveva preceduto. Ancora affidabile in partite come queste)

Giorgio CHIELLINI 7 - Eccellente. Nel primo tempo la difesa della Juventus sbanda e lui è uno dei pochi a non perdere mai concentrazione e posizione. La voglia e la carica nella ripresa devono essere un esempio per tanti giovani che iniziano a dedicarsi a questo sport.

ALEX SANDRO 5 - Distratto, svagato, disorientato. In una di quelle serate in cui proprio non gli riesce nulla. L'autogol è solo una conseguenza dell'atteggiamento.

Sami KHEDIRA 6 - Non è al top della forma e si vede, soprattutto in fase di copertura. Ma sfiora il gol con un gran tiro e prova ad inserirsi con costanza. In lenta ripresa. (DAL 61' MATUIDI 6,5 - Bene in partita. Muscoli, corsa, fluidità. Con lui in campo la Juve sale di tono)

Miralem PJANIĆ 6,5 - Altra magia su punizione. Uno specialista di cui la Juventus non può fare più a meno. Buona l'impostazione, meno la forma fisica. Rallenta molto nella ripresa.

Juan CUADRADO 5,5 - Corre, si propone, ha voglia. Ma le imprecisioni sono innumerevoli. Cross, appoggi, movimenti, spesso sbagliati di un tempo di gioco.

Paulo DYBALA 5,5 - Non è questo il Dybala di inizio stagione. Gambe poco leggiadre, mancino poco tagliente. Un momento no. E se la Juventus vince anche senza il suo 10, può guardare al futuro con maggior ottimismo.

Mario MANDZUKIĆ 7 - Non avrà la classe di Dybala o il cinismo di Higuain, ma il croato c'è davvero sempre. Altro gol pesantissimo, sempre col piglio del leader. Corre, sbuffa, rincorre, va a colpire di testa ogni pallone alto più di un metro e mezzo dal suolo. Da clonare.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Per la voglia, per i palloni che protegge, per i tiri che si costruisce e per l'atteggiamento. Non segna, ma se gioca tutte le partite con questa intensità, ritroverà presto il pallottoliere.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6 - Il cambio finale lo premia, anche se la Juventus continua ad evidenziare qualche problemino, sia in fase difensiva che in costruzione. E con tutto il rispetto: se Benatia e Sturaro sono questi, in Champions è davvero difficile giustificarne l'impiego. Tre punti d'oro, periodo complicato, ma la sua squadra deve crescere.

===Le pagelle dello Sporting===

RUI PATRICIO 6,5; PICCINI 5,5, COATES 6,5, MATHIEU 6, FÁBIO COENTRÃO 6 (Dal 77' SILVA 5,5); WILLIAM CARVALHO 6,5, BATTAGLIA 6 (Dal 87' DOUMBIA SV); GELSON MARTINS 6,5 (Dal 76' PALHINHA 6), BRUNO FERNANDES 5,5, ACUÑA 6; DOST 5. ALL. JORGE JESUS 6,5