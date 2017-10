Le pagelle di Manchester City-Napoli 2-1

=== Manchester City ===

EDERSON 6,5 – A volte si prende dei rischi perché esce e gioca d’anticipo, ma gli dice bene. Para il rigore di Mertens, poi la statistica magica dei Citizens si spegne al cospetto di Diawara.

Kyle WALKER 5,5 – Si ritrova nell’azione del gol d’apertura e contribuisce ma dietro balla e commette un fallo ingenuo su Albiol. Per sua fortuna Mertens lo grazia.

John STONES 6,5 - Copre bene su Mertens, si ripete con precise chiusure e il salvataggio su Hamsik con il basso ventre merita applausi.

Nicolas OTAMENDI 6 – Solido, contiene le folate avversarie anche se non brilla come il compagno di reparto.

Fabian DELPH 5,5 – Anello debole della banda perché le doti difensive sono limitate. Quando viene pressato perde dei palloni invitanti.

Kevin DE BRUYNE 7 - Inventore di calcio. Il primo tempo del belga è spaziale ed è coronato dal 13esimo assist stagionale e da una traversa con il pallone che rimbalza al di qua della linea di porta. Poi rifiata come tutto il City.

FERNANDINHO 5,5 – Qualche palla persa sanguinosa di troppo e il fallo su Ghoulam che riapre i giochi. Non convince.

David SILVA 6,5 - Chi gli porta via la palla? Fondamentale sul primo gol, giocatore di livello internazionale (dal 76’ Ilkay GUNDOGAN s.v.).

Raheem STERLING 6,5 – Il gol d’apertura è banale per un killer come lui ed è il quinto in 5 partite. Sempre pericoloso (dal 70’ BERNARDO SILVA 6 – Una gestione senza infamia e senza lode nei venti minuti finali).

GABRIEL JESUS 7 – Segna il 2-0, sfiora il gol girandosi in un fazzoletto sul salvataggio di Koulibaly e impegna Reina continuamente. Deposita anche a gioco fermo dopo un corretto fuorigioco. Indiavolato. Qualcuno pensava che il Gabriel forte fosse Barbosa nell’estate 2016… (dall’87’ DANILO s.v.).

Leroy SANE’ 6,5 – Ha uno scatto invidiabile. Nell’uno contro uno è quasi immarcabile e mette lo zampino sul primo gol.

All. Josep GUARDIOLA 6,5 – Batte Sarri per un approccio perfetto, poi i ritmi calano e soffre anche lui coprendosi nel finale. Nel complesso, però, la vittoria è meritata così come il primato nel girone F.

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6,5 – Incolpevole sui gol subiti, evita guai peggiori e mantiene il punteggio in bilico fino alla fine. Il suo collega fa una parata super mentre le sue sono normali ma sono tante.

Elseid HYSAJ 5 – Dalla sua parte Silva e Sané vanno a nozze. Rimandato (dal 70’ Christian MAGGIO 5,5 – La velocità di Sané lo lascia sul posto. Compito gravoso).

Raul ALBIOL 5,5 – In balia degli avversari in avvio, si guadagna il primo rigore e poi cresce mettendo qualche pezza.

Kalidou KOULIBALY 6 – Su Walker respinge come può, sul secondo gol è in ritardo come Albiol e le responsabilità sono condivise. Salva un gol fatto sulla linea di porta e questo vale mezzo punto in più.

Faouzi GHOULAM 6,5 – Regala un’incursione nell’area avversaria con personalità e talento: l’aveva già fatto con la SPAL, ma all’Etihad (con tutto il rispetto) il palcoscenico è un’altra cosa. Ha il contratto in scadenza: le big europee avranno preso appunti.

Piotr ZIELINSKI 4,5 - Sbaglia tantissimo, non gli riescono nemmeno gli appoggi più semplici. Involuzione preoccupante.

Amadou DIAWARA 6,5 – Nel momento più delicato si prende la responsabilità dal dischetto per il primo centro in carriera. Al di là del gol sbaglia poco (95,2% di precisione nei passaggi) e mostra carisma. È un classe ‘97 e cresce bene.

Marek HAMSIK 5,5 – Qualche iniziativa, qualche lancio ma finisce in ombra e fallisce un gol che sarebbe stato fondamentale (dal 78’ Adam OUNAS s.v.).

José Maria CALLEJON 5,5 – Non basta il solito sacrificio in difesa. Non morde davanti.

Dries MERTENS 4,5 - Negativo. Il rigore sbagliato poteva riaprire il match già nella prima frazione e l'errore lo condiziona. Spreca un paio di occasioni nitide. La rabbia è giustificata.

Lorenzo INSIGNE 5,5 – Nella prima mezzora è l’unico che cerca di regalare qualche lampo, ma non viene seguito e non incide. Esce toccandosi l’inguine e preoccupando i tifosi: sabato c’è Napoli-Inter (dal 57’ ALLAN 6,5 – Con lui il Napoli si trasforma. Contenimento e verticalizzazioni. Doveva giocare dall’inizio).

All. Maurizio SARRI 5,5 – La reazione non basta alla luce di una mezzora da incubo. Non convince per nulla la decisione di lasciare Allan in panchina. Ha scelto il campionato, il turnover in Champions si paga a caro prezzo.