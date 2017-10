Le pagelle di Roma-Chelsea 3-0: El Shaarawy devastante, l'ex Rüdiger è un disastro

Roma

ALISSON 6,5 - Bravo in avvio su Hazard e nel finale di tempo su Alonso, non si fa sorprendere nemmeno dalle conclusioni intermedie del belga. Nessun miracolo, ma concentrazione totale.

Alessandro FLORENZI 6 - Qualche imprecisione in ripartenza e negli appoggi e parecchia sofferenza con Hazard, ma quanto fiato. E quanto cuore. Interpretazione lodevole della gara (dal 75' Kostas MANOLAS s.v.)

Federico FAZIO 6,5 - Inizialmente in difficoltà con il guizzante e veloce Hazard, tanto che Alisson deve metterci una pezza. Col passare del tempo acquisisce sicurezza, sbagliando pochissimo.

Juan JESUS 6,5 - Ogni volta che ha il pallone tra i piedi rischia di perderlo e mettere nei guai la Roma. Però in chiusura su Morata non ne sbaglia una. E allora va bene così.

Aleksandar KOLAROV 6 - Meglio nella ripresa, dove torna il "vero" Kolarov e trova maggiore spazio, rispetto a un primo tempo in cui rischia pure di combinarla grossa: per sua fortuna Morata lo grazia.

Radja NAINGGOLAN 6,5 - Non è ancora il miglior Nainggolan, ma compensa con un meraviglioso atteggiamento da guerriero. In mezzo al campo anche lui dice la sua e sfiora il gol nel finale.

Daniele DE ROSSI 7 - Un po' di difficoltà nella prima parte di gara con i centrocampisti avversari, poi tutto fila via liscio: bravo in entrambe le fasi, porta esperienza al centrocampo e dona tranquillità ai compagni.

Kevin STROOTMAN 5,5 - Una delle pochissime note negative della Roma. Si impegna, ma questa sera proprio non gira. Tanti, troppi gli errori in appoggio da parte sua.

Stephan EL SHAARAWY 7,5 - Man of the match assoluto. Un gol più bello dell'altro, il terzo di fila dopo quello di sabato al Bologna, e la Roma vola sulle sue ali. Sta vivendo un momento d'oro (dal 75' GERSON s.v.)

Edin DZEKO 6,5 - Non segna? Poco importa: il suo contributo lo dà sempre e comunque. Suo l'assist - involontario - per El Shaarawy. E poi sponde per i compagni e un movimento continuo ad attrarre come una calamita i difensori avversari. Fondamentale.

Diego PEROTTI 7 - Così così nel primo tempo, in cui non va oltre qualche guizzo isolato. Cambia radicalmente nella ripresa, diventando imprendibile e segnando il gran gol che chiude i conti (dall'87' Lorenzo PELLEGRINI s.v.)

All. Eusebio DI FRANCESCO 7 - Una serata magica, indimenticabile. Punta su un El Shaarawy in formissima e il Faraone gli dà ragione. E anche l'esperienza di De Rossi fa la differenza.

Chelsea

Thibaut COURTOIS 6 - L'unica macchia della sua gara è il riflesso lento che non gli consente di evitare il tris di Perotti. Per il resto è incolpevole e, anzi, limita a tre i gol della Roma.

Antonio RUDIGER 4,5 - Il ritorno all'Olimpico da ex è un disastro assoluto. Pure lui in ritardo nell'azione del primo gol di El Shaarawy, inconcepibilmente distratto in quella del raddoppio. E, a corredo, tante altre brutture. Altro che Halloween.

David LUIZ 4,5 - In gol all'andata da centrocampista, completamente perso questa sera da difensore. Si perde Dzeko alle spalle nell'azione del vantaggio, regala al Faraone la chance del possibile 2-0 e va sempre in affanno. Male.

Gary CAHILL 6 - Il meno disastroso dei tre centrali di Conte. Nemmeno lui vive una serata semplice quando la Roma attacca, ma se non altro non commette errori marchiani (dal 56' WILLIAN 5 - La sua sfortuna è il gol di Perotti, arrivato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Sfiduciato, produce pochissimo)

Cesar AZPILICUETA 5 - L'immagine del Chelsea è anche lui, che si porta completamente fuori posizione per rincorrere Dzeko assieme agli altri centrali, lasciando così libero Perotti. Poco efficace da esterno, impotente da difensore.

Tiemoué BAKAYOKO 5 - Sfiora il gol che potrebbe riaprire i discorsi, poi crolla dopo l'intervallo venendo sovrastato senza troppe discussioni. Male col pallone, male in copertura.

Cesc FABREGAS 5 - Più che un campione qual è, questa sera sembra un pensionato. Rincorre gli avversari senza mai raggiungerli e, a parte un lancio iniziale per Hazard, non inventa mai (dal 71' Danny DRINKWATER 5,5 - Entra a risultato compromesso: difficile chiedergli qualcosa)

Marcos ALONSO 5 - In ritardo su El Shaarawy, che lo brucia senza appello. Sempre in affanno sia difensivamente che quando deve gestire il pallone, anche se chiama Alisson all'intervento.

PEDRO 5,5 - Inizia nel tridente e chiude da esterno di centrocampo nel 3-4-3 del Chelsea. In entrambi i casi senza cambiare le sorti della gara, nonostante sia uno dei più vivaci del Chelsea.

Alvaro MORATA 4,5 - Come a Londra vive una serata lunga e senza lo straccio di una gioia, tra tante ombre e l'imperdonabile errore sotto porta del 25'. Conte lo toglie nella ripresa (dal 75' Michy BATSHUAYI s.v.)

Eden HAZARD 6 - Uno degli unici a uscire a testa alta nella serata da dimenticare nel Chelsea. Per un tempo intero provoca pensieri e paure alla difesa della Roma, spaventando Alisson. Predica nel deserto, inchinandosi anche lui.

All. Antonio CONTE 5 - No, non è proprio l'anno del Chelsea. Né in campionato, né in Champions League. Rinunciare a Willian gli si ritorce contro, arretrare Pedro non porta a nulla. E con una difesa così...