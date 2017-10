Le pagelle di Sporting Lisbona-Juventus 1-1

===Le pagelle dello Sporting Club Lisbona===

RUI PATRICIO 6,5; RISTOVSKI 7,5 (DAL 90’ PETROVIC SV), COATES 6,5, ANDRÉ PINTO 6, J. SILVA 5,5; BRUNO CESAR 7 (Dal 63’ PALHINHA 5,5), BATTAGLIA 6,5; MARTINS 7,5, BRUNO FERNANDES 7, ACUNA 6,5; DOST 6 (DAL 82’ DOUMBIA SV). ALL. JORGE JESUS 7

Sporting JuventusEurosport

===Le pagelle della Juventus===

Gianluigi BUFFON 5,5 – Sul gol respinge centralmente, favorendo il tiro vincente di Bruno Cesar. Da un monumento come lui, ci si può aspettare anche di meglio. Nessun’altra parata di rilievo.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Inizia bene, proponendosi a destra. Dal suo lato la Juventus soffre poco. Va anche al tiro da fuori. Deve ritrovare rapidità, ma sarà importante recuperarlo al 100%. (DAL 64’ D. COSTA 6,5 – Entra e porta vivacità e iniziative. Inspiegabile come non sia ancora un titolare fisso in una squadra che fatica sempre a cambiare passo)

Andrea BARZAGLI 6,5 – Usa sempre la testa. In posizione e concentrato. Più merito suo che di Alex Sandro il recupero decisivo su Martins.

Giorgio CHIELLINI 5,5 – La grinta è la solita, ma la sua prova non può essere positiva. Martins lo salta secco e da lì nasce il vantaggio portoghese. Sbaglia anche in impostazione.

ALEX SANDRO 4,5 – Prestazione ai limiti dell’imbarazzo. Ad inizio ripresa, in coppia con Barzagli, compie un salvataggio decisivo su Martins lanciato a rete. Unica nota positiva in una serie interminabile di errori. Davvero imprensentabile in queste condizioni psico-fisiche.

Miralem PJANIĆ 5,5 – Prima frazione dormiente. Nella ripresa sale di tono, ma non è il solito Pjanic. Arriva tardi sulle seconde palle, non inventa mai nulla. Anche da fermo calcia male.

Sami KHEDIRA 5 – Sfiora il gol con un colpo di testa in inserimento. In mezzo sbaglia tanto e viene sovrastato dai ritmi alti imposti dai centrocampisti dello Sporting. (Dal 71’ MATUIDI 6 – Bene in partita, come sempre. Lucido, potente, affamato.)

Juan CUADRADO 6,5 – Nei primi 45 minuti si accentra di continuo, intasando una mediana già affollata. Nella ripresa è l’uomo che lancia la rimonta. Scatenato a destra, crossa, crea, svaria. Molto bello l’assist per l’1-1.

Paulo DYBALA 5 – Non ci siamo. Vaga nel primo tempo, falcidiato da calci e raddoppi ogni volta che tocca palla. Nella ripresa una buona occasione creata per Higuain e poco altro. Una potenziale stella del calcio mondiale deve offrire ben altre prestazioni europee. (Dall’82’ BERNARDESCHI SV)

Mario MANDZUKIĆ 5 – Ammonito per una sbracciata in area, in una prima parte di gara molto negativa. Anche nella ripresa non trova i giusti appoggi. A sinistra e poi a destra, un Mandzukic in tono minore.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 – Lotta sempre, anche da solo. L’importanza del gol si intuisce da sola. Nel secondo tempo ha la palla per il pareggio, ma di testa colpisce centralmente, facendo fare bella figura a Rui Patricio. Al secondo tentativo non sbaglia, infilando Rui Patricio in uscita. Decisivo.

ALL. MASSIMILIANO ALLEGRI 5,5 – I cambi sono azzeccati. La Juventus vista nel primo tempo non è accettabile. La reazione della ripresa è da grande squadra, ma la Juve non può sempre “prendere paura” (usando le sue parole) per svegliarsi e dare il meglio di sé. Troppi individualismi, poco gioco di squadra. Era una partita da vincere, ora il girone si fa complicato.